TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ 2026! TOKİ'de adı çıkmayanlar 5000 TL iadesini nasıl, hangi bankadan alacak?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?

İade parasına dair TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.”