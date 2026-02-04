TOKİ BAŞVURU PARA İADESİ 2026! TOKİ'de adı çıkmayanlar 5000 TL iadesini nasıl, hangi bankadan alacak?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında il il devam eden kura çekimlerinin ardından, adı listede yer almayan binlerce vatandaş başvuru ücretinin iadesine odaklandı. Başvuru sırasında yatırılan 5 bin TL’nin nasıl ve hangi bankadan geri alınacağına ilişkin TOKİ’den açıklama geldi.
Sosyal konut hayaliyle TOKİ 500 Bin Konut Projesi’ne başvuru yapan ancak kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru ücretlerinin iade sürecini araştırmaya başladı. 5 bin TL başvuru bedelinin iadesiyle ilgili detaylar netleşti.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?
İade parasına dair TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.”
TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ başvuru parası, kurada adı çıkmayan vatandaşlara geri ödeniyor. Sosyal konut projelerinde başvuru sırasında alınan ön kayıt bedeli, hak sahipleri belirlendikten sonra iade süreci başlatılıyor.
Kura sonucunda konut sahibi olmaya hak kazanamayanlar, başvuru ücretini geri alma hakkına sahip oluyor. Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü içinde iade listelerini oluşturup ödemeleri gerçekleştiriyor.
TOKİ BAŞVURU İADE PARASI NEREYE YATIRILIR?
TOKİ iadesi, başvuru esnasında paranın yatırıldığı banka üzerinden iade edilir. Başvuru sahipleri, kura çekimi bittikten sonra başvuruyu yaptıkları yetkili bankanın herhangi bir şubesine giderek ya da mobil üzerinde iade talebinde bulunabilir
TOKİ tarafından yatırılan iade tutarında herhangi bir kesinti yapılmaz. Vatandaşlar, başvuru için yatırdığı 5000 TL'yi tam olarak geri alır.