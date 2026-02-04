TOKİ tarafından “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde kura çekilişleri il il gerçekleştirilmeye devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “500 Bin Sosyal Konut Projesi” çerçevesinde bu kez Kırşehir’de kura heyecanı yaşandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kırşehir merkez ve ilçelerinde yapılacak toplam bin 633 sosyal konut için hak sahiplerini belirlemek amacıyla noter huzurunda kura töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen çekilişle Kırşehir’deki sosyal konutların hak sahipleri belli olurken, kura sonuçlarını öğrenen binlerce vatandaş ise “Kırşehir TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.