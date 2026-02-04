TOKİ’nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Kırşehir’de inşa edilecek konutlar için kura çekilişi yapılırken, noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle Kırşehir'de 1.633 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar ise başvuru ücretlerini, kura çekiliş tarihinden itibaren beş iş günü sonrasında iade alabilecek. Bu noktada birçok kişi TOKİ Kırşehir başvuru parası nereden alınacak? sorusuna yanıt arıyor.
TOKİ tarafından "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Türkiye genelinde kura çekilişleri il il gerçekleştirilmeye devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "500 Bin Sosyal Konut Projesi" çerçevesinde bu kez Kırşehir'de kura heyecanı yaşandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kırşehir merkez ve ilçelerinde yapılacak toplam bin 633 sosyal konut için hak sahiplerini belirlemek amacıyla noter huzurunda kura töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen çekilişle Kırşehir'deki sosyal konutların hak sahipleri belli olurken, kura sonuçlarını öğrenen binlerce vatandaş ise "Kırşehir TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Kırşehir TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak?
“500 Bin Sosyal Konut Projesinde” kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.
E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor.
e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için;
1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın.
2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın.
3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul Projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden iade alabilmektedir.
Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında banka şubeleri ve ATM’ler aracılığıyla geri alınabiliyor.