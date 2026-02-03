Yeni Şafak
Ramazan imsakiyesi 2026 yayımlandı: İstanbul, Ankara, İzmir… İl il imsak vakti sahur saati, akşam ezanı iftar vakitleri

15:303/02/2026, Salı
On bir ayın sultanı Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı Ramazan imsakiyesi il il yayımlanırken, vatandaşlar yaşadıkları şehre göre sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Buna göre İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır başta olmak üzere tüm illerde imsak vakti, sahur saati ve akşam ezanı ile birlikte iftar saatleri netleşti.

Müslümanlarca “on bir ayın sultanı” olarak tanımlanan Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat’ta başlayacak. Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi ise 16 Mart’ta idrak edilecek. Ramazan ayının ardından Müslümanlar 20 Mart’ta Ramazan Bayramı’nı karşılayacak. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, illere göre 2026 Ramazan imsakiyesi takvimini yayımladı.

İstanbul İftar Vakti, Sahur Saati, İmsak Saatleri 2026

Ankara İftar Vakti, Sahur Saati 2026

İzmir İftar Vakti, Sahur Saati, Akşam Ezanı Saatleri 2026





Antalya İftar Vakti 2026 İmsakiye Sahur Saati

Bursa Ramazan İmsakiyesi 2026

Adana Ramazan İmsakiyesi 2026 Sahur Vakti, Akşam Ezan Saati

Konya Ramazan İmsakiyesi 2026

Diyarbakır Ramazan İmsakiyesi 2026 Sahur Vakti İftar Saati

Adıyaman Ramazan imsakiyesi 2026

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İMSAK, SAHUR, İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

