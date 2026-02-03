Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Ara tatil ne zaman?

Ara tatil ne zaman?

09:023/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

MEB’e bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen 15 günlük yarıyıl tatilinin ardından ders başı yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yıl kapsamında okullar 26 Haziran'da yaz tatiline girecek. Peki ikinci ara tatil ne zaman? İşte ar tatil tarihleri.

15 günlük tatilin ardından okullarda bugün ders zili çaldı. 'Bayrak sevgisi' temasıyla başlayan ikinci dönemin ilk eğitim gününde okullar ay yıldızlı bayrağımızla donatıldı. Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte ders başı yapan milyonlarca öğrenci şimdiden ikinci ara tatil tarihlerini merak etmeye başladı.

Ara tatil ne zaman 2026?

Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde, ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

#ara tatil
#MEB
#ikinci ara tatil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS başvuru tarihleri: ÖSYM 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınav tarihleri