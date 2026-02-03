Yeni Şafak
3 Şubat Salı Ankara'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? ASKİ planlı su kesintisi duyurusu

09:093/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

ASKİ, Ankara’da 3 Şubat Salı günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve kesinti saatlerini açıkladı. Buna göre kentte planlı kesintilerin yaşanacağı ilçeler belli oldu. Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte planlı su kesintisinden etkilenecek mahalleler.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 3 Şubat 2026 Salı günü kent genelinde bazı ilçelerde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri uygulanacağını duyurdu. ASKİ tarafından paylaşılan resmî bilgilere göre kesintiler, ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle gerçekleştirilecek.

Sincan’da su kesintisi hangi saatlerde olacak?

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 2.02.2026 17:35:00

Tamir Tarihi: 3.02.2026 13:00:00

Sincan ilçesi Yenihisar mahallesi Ateş sokak içerisindeki ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Beyobası mahallesi.

Gölbaşı’da su kesintisi hangi saatlerde olacak?

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 3.02.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 3.02.2026 16:30:00

Gölbaşı İncek Mahallesi Reyhan Caddesi içindeki düktil 200 lük içme suyu arızasından dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: İncek Mahallesi bir kısmı.

