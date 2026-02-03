ASKİ, Ankara’da 3 Şubat Salı günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve kesinti saatlerini açıkladı. Buna göre kentte planlı kesintilerin yaşanacağı ilçeler belli oldu. Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte planlı su kesintisinden etkilenecek mahalleler.

1 /3 Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 3 Şubat 2026 Salı günü kent genelinde bazı ilçelerde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri uygulanacağını duyurdu. ASKİ tarafından paylaşılan resmî bilgilere göre kesintiler, ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle gerçekleştirilecek.

2 /3 Sincan’da su kesintisi hangi saatlerde olacak? Arıza Kaynaklı Arıza Tarihi: 2.02.2026 17:35:00 Tamir Tarihi: 3.02.2026 13:00:00 Sincan ilçesi Yenihisar mahallesi Ateş sokak içerisindeki ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Etkilenen Yerler: Beyobası mahallesi.