Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 3.119 TL tutarındaki maaş farkı ödemesinin takvimi netleşti. SGK'nın açıklamasına göre yeni düzenlemeden kaynaklanan fark ödemeleri açıklanan tarih itibarıyla emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak. SSK, BAĞ-KUR emekli maaş farkı nasıl sorgulanır? 3 bin 119 TL’lik emekli maaş zam farkı yattı mı? İşte detaylar.
Emekli maaş farkı ödeme takvimi merak konusu oldu. Bilindiği üzere ocak ayından itibaren geçerli olacak SSK, BAĞ-KUR zammı 12,19 olarak açıklandı. Ancak yapılan zamma göre 16 bin 881 lira olarak öngörülen emekli maaşı, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltildi. Bu kapsamda oluşan fark için gözler emekli maaş farkları ödeme tarihlerine çevrildi. Peki, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
2026 Ocak dönemi emekli maaşlarına yapılan zam sonrası en düşük aylığın 16.881 TL'den 20.000 TL'ye çıkarılmasıyla ortaya çıkan 3.119 TL'lik fark ödemeleri merakla bekleniyordu. SGK'dan gelen açıklamada bu farkların tahsis numarasına göre Şubat ayında emeklilerin hesaplarına geçirileceği duyuruldu.
Emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu. Son dakika haberine göre, Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Emekli aylığı farkı 4 Şubat'ta hesaplara yatacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin yasa çalışması TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi. Mevcut durumda; 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bin kişiye çıktı. Artışın mali etkisi ise yıllık toplam 110.2 milyar TL olacak.
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emekliyi kapsayacak.
Emekli maaş farkı ödemesi nasıl sorgulanır?
SGK tarafından yapılan açıklamada;
"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz." denildi.
SGK'nın açıklamasına göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar.
Tahsis numarasının son rakamı 3, 1, 8, 6 olanlar.
Tahsis numarasının son rakamı 4, 2, 0 olanlar ve Bağ-Kur emeklileri maaş farklarını 4 Şubat 2026 Çarşamba günü banka veya PTT şubesinden çekebilecek.
SGK bu kapsamda maaş farkı için emeklilerin hesaplarına yaklaşık 11,4 milyar TL ödeme yapacak.
KİM NE KADAR ALACAK?
Normal şartlarda kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir kişi yüzde 12.19'luk bir zamla normal şartlarda 9.985 TL alacaktı. Yeni karar ile bu rakam hazineden sağlanacak destekle 20 bin TL'ye tamamlanacak. Hazine desteği yüzde 100'ü aşacak.
Kök maaşı 10 bin TL olan için hazine desteği 10 bin TL olacak.
15 bin olan için 5 bin, 17 bin 827 TL olan için ise 2 bin 173 TL