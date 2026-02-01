Yeni Şafak
1/02/2026, Pazar
Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, sahasında Kayserispor’u ağırlarken, İspanya La Liga’da Real Madrid ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşırken, Fransa Ligue 1’de Lyon ile Lille sahaya çıkacak. Ayrıca İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig’nde kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar ekranlara gelecek? 1 Şubat Pazar maç programı futbol tutkunlarını bekliyor. 

Futbolseverleri bugün yine dopdolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken, Avrupa'da kritik karşılaşmalar sahne alacak. İngiltere Premier Lig'de Tottenham - Manchester City mücadeleleri oynanacak, İspanya La Liga'da ise zorlu karşılaşmaları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Ayrıca İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da haftanın dikkat çeken maçları futbol gündemini belirleyecek. İşte 1 Şubat Pazar günü oynanacak karşılaşmalar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 1 Şubat Pazar maç programı

14:15 Excelsior - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus

14:30 Torino - Lecce İtalya Serie A S Sport 2

15:30 Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

15:30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4

15:30 Hertha Berlin - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

16:00 Real Madrid - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus

16:00 Boluspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:30 PSV - Feyenoord Hollanda Eredivisie Tivibu Spor

17:00 Aston Villa - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

17:00 Manchester Utd - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Nottingham Forest - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

17:00 Lyon - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

17:00 Como - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Hibernian - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus

17:30 Stuttgart - Freiburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:30 Karabağ - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:15 Real Betis - Valencia İspanya La Liga S Sport Plus

19:00 Amedspor - Adana Demirspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:15 Angers - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

19:15 Nice - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

19:15 Toulouse - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:30 Tottenham - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports

19:30 B.Dortmund - Heidenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus

20:00 Cremonese - Inter İtalya Serie A S Sport Plus

20:00 Galatasaray - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Getafe - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport

20:30 Al Ittihad - Al Najma Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:00 Sporting Lisbon - Nacional Portekiz Liga NOS S Sport Plus

22:45 Strasbourg - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:45 Parma - Juventus İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport Plus

23:30 Tondela - Benfica Portekiz Liga NOS 2S Sport Plus

