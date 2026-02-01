Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, sahasında Kayserispor’u ağırlarken, İspanya La Liga’da Real Madrid ile Rayo Vallecano kozlarını paylaşırken, Fransa Ligue 1’de Lyon ile Lille sahaya çıkacak. Ayrıca İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig ve Suudi Arabistan Pro Lig’nde kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar ekranlara gelecek? 1 Şubat Pazar maç programı futbol tutkunlarını bekliyor.

2 /9 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 1 Şubat Pazar maç programı 14:15 Excelsior - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus 14:30 Torino - Lecce İtalya Serie A S Sport 2 15:30 Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok 15:30 Fortuna Düsseldorf - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4

3 /9 15:30 Hertha Berlin - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus 16:00 Real Madrid - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus 16:00 Boluspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 16:30 PSV - Feyenoord Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 17:00 Aston Villa - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

4 /9 17:00 Manchester Utd - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 17:00 Nottingham Forest - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2 17:00 Lyon - Lille Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

5 /9 17:00 Como - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2 17:00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

6 /9 17:00 Hibernian - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plus 17:30 Stuttgart - Freiburg Almanya Bundesliga S Sport Plus 17:30 Karabağ - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport 18:15 Real Betis - Valencia İspanya La Liga S Sport Plus

7 /9 19:00 Amedspor - Adana Demirspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 19:15 Angers - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2 19:15 Nice - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1 19:15 Toulouse - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 19:30 Tottenham - Manchester City İngiltere Premier Lig Bein Sports

8 /9 19:30 B.Dortmund - Heidenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus 20:00 Cremonese - Inter İtalya Serie A S Sport Plus 20:00 Galatasaray - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:30 Getafe - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport 20:30 Al Ittihad - Al Najma Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus