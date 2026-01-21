Yeni Şafak
Berat kandili ne zaman, hangi güne geliyor? Diyanet takvimine göre 2026 Berat gecesi tarihi

Berat kandili ne zaman, hangi güne geliyor? Diyanet takvimine göre 2026 Berat gecesi tarihi

09:4021/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Berat kandili
Berat kandili

Şubat ayında idrak edilecek Berat kandili tarihi de bu noktada araştırılıyor. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan Berat Gecesi yine ibadetle dolu geçirilecek. Müslümanlar bu özel gün için geri sayıma başladı. Peki, Berat gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte, Diyanet kandil günleri takvimine göre 2026 Berat gecesi tarihi...

Recep, şaban ve ramazanı kapsayan mübarek üç aylarda idrak edilen Berat Kandili Kameri aya göre Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan gece, dua, namaz ve ibadetler ile ihya edilecek.

Berat kandili ne zaman 2026?

Kuran-ı Kerim’in levh-i mahfuzdan dünya semasına indiğine inanılan Berat gecesi, Şaban ayının 15. Gecesine denk geliyor.

2026 yılı Berat gecesii ise 2 Şubat Pazartesi gecesi idrak edilecek.

Berat ne demektir?

"Beraet" kelimesinin kısaltılmış ifadesi olan berat, İslam inancına göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Berat gecesi ile ilgili hadisler

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav) 'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Berat gecesinde ne olmuştur?

Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.

Berat gecesinin önemi

Diyanet’in geçtiğimiz senelerde yaptığı açıklamaya göre “Kaynaklarımızda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir.”Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır. Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah’a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ’nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: “Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!..” buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salavât, 19


