Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı duyurusu 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayımlandı mı, hangi branşlara alım olacak?

Adalet Bakanlığı 2026 yılında 15 bin personel alımı yapacak. Alımlar, iki etapta yapılacak; ilk 10 bin kadro ardından kalan 5 bin kadro için ilan açılacak. İnfaz koruma memuru, hemşire, şoför, aşçı ve bilgisayar teknisyeni gibi pozisyonlara yapılacak başvurular için adaylar takvimi merak ediyor.
2026 Adalet Bakanlığı personel alımı takvimi netleşti. Akın Gürlek’ın açıklamasına göre toplam 15 bin kadro için başvurular internet üzerinden alınacak. İlk etapta 10 bin, ikinci etapta 5 bin kadro ilan edilecek ve adaylar branş dağılımını sorgulamaya başladı.
ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Adalet teşkilatına 15 bin personel alımı yapılacağını açıklayan Gürlek, "10 bin personel için nisan ayında ilana çıkılması planlanıyor. Kalan 5 bin kadro için de haziran ayında ilana çıkılacak." dedi.
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman?
7 Mart Cumartesi 2026 günü itibarıyla Adalet Bakanlığından açılama gelmedi. 15 bin personel alımı başvurularının mart ayı ortasında başlaması bekleniyor.
Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.
İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.