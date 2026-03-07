TOKİ İstanbul kura tarihi duyurusu 2026! TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İstanbul ilçe ilçe kura tarihleri

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ SABİT Mİ?

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde düzenlenecek. İlk dönemsel artış sözleşme imzalama tarihine göre İdarece belirlenecek.

Ancak Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli ve taksit ödemeleri konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacak.