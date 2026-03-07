Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösterilen 500 bin konutluk TOKİ projesinde kura sürecinde sona gelindi. Yapılan çekilişlerle birlikte projedeki 1+1 ve 2+1 konutlar için hak sahipleri belirlenirken, kura sonuçlarında ismi çıkan vatandaşlar şimdi de kendilerine verilecek konutun tipinin ne zaman netleşeceğini merak ediyor. %10 peşinat ve 240 ay vade imkânıyla satışa sunulacak sosyal konutlarda, hak sahiplerinin hangi tip daireyi alacağı ise TOKİ tarafından yapılacak proje bazlı planlama ve konut belirleme süreciyle açıklanacak. Vatandaşlar, 500 bin sosyal konut projesinde 1+1 mi yoksa 2+1 mi daire sahibi olacaklarının ilan edileceği tarihi yakından takip ediyor.

1 /7 500 bin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarda konut sahibi olmasını hedefleyen kapsamlı bir konut hamlesi olarak öne çıkıyor. Proje kapsamında Türkiye genelinde 500 bin yeni konutun inşa edilmesi planlanırken, özellikle büyük şehirlerde artan kira ve konut fiyatlarına karşı önemli bir çözüm sunulması amaçlanıyor. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda gerçekleştirildi. Kura sonucunda hak sahibi olanlar ise TOKİ 500 bin konut projesindeki evin 2+1 mi 1+1 mi olacağı ne zaman belli olacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar.

2 /7 TOKİ 500 bin konut projesindeki evin 2+1 mi 1+1 mi olacağı ne zaman belli olacak? TOKİ konut tipi (1+1, 2+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Konut tipi konut belirleme kurası ile belirlenmekte. İhale sonrası projede ilan edilen konut tiplerinde yeteri kadar konut yapılamaması durumunda hak sahiplerine en yakın konut tipi tahsis edilmekte.

3 /7 Hak sahiplerinin konutları, projenin ihalesi yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan “Konut Belirleme Kurası” ile belirlenecektir. Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri aşağıda gösterilmiştir.

4 /7 1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²) 2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²) 3- En az %40 Engelli Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²) 4- Emekli Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²) 5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²) 6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımıza: 1+1 tipi (55 m2) 7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

5 /7 Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.

6 /7 Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.