Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyanet, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman ile çeşitli kurumlarda çok sayıda atama ve görevden alma gerçekleştirildi. Karara göre, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun atandı. Milli Eğitim Bakanlığında da önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül görevden alındı. Bu göreve Erdal Kılınç getirildi. İşte Resmi Gazete 7 Mart atama kararları.

Kültür ve Turizm Bakanlığında bazı üst düzey yöneticilerde değişikliğe gidildi. Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine Personel Genel Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet Özveren atandı. Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı görevden alınırken yerine Seda Şentürk getirildi. Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan görevden alınarak yerine Cem İca Deliorman atandı. Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Aslı Gündoğdu Aksungur getirildi.

Diyanet işleri başkanlığında kurul üyelikleri Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve İbrahim Şen atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde yapılan atamalar kapsamında; I. Hukuk Müşavirliğine Hakan Sezgin, Vakıflar Meclisi üyeliğine Mustafa Halit Çelik, II. Hukuk Müşavirliğine Yıldıray Korkmaz, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Muhammet Enes Çınar atandı.

Milli eğitim bakanlığında atama ve görevden alma kararları Milli Eğitim Bakanlığında da önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül görevden alındı. Bu göreve Erdal Kılınç atandı. İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman görevden alınırken yerine Ayşegül Gökçalp Durna getirildi. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Murat Nedirli atanırken Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Mahmut İnan getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cinneviz görevden alındı. Yerine Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü olarak Harun Akıllı atandı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Nebi Çelik atandı. Ayrıca Yönetim Kurulu üyesi Erkan Tek görevden alınırken yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Uğur Erdem getirildi.