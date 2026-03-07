Yeni Şafak
Resmi Gazete 7 Mart atama ve görevden alma kararları

7/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyanet, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman ile çeşitli kurumlarda çok sayıda atama ve görevden alma gerçekleştirildi. Karara göre, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun atandı. Milli Eğitim Bakanlığında da önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül görevden alındı. Bu göreve Erdal Kılınç getirildi. İşte Resmi Gazete 7 Mart atama kararları.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Vatikan, Tiran ve Tiflis Büyükelçiliği'ne yeni atamalar yapıldı.

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete kararı

Buna göre; Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğine Mustafa Kibaroğlu, Gürcistan Büyükelçiliğine Mustafa Türker Arı; Vatikan Büyükelçiliğine, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun, Arnavutluk Büyükelçiliğine, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Barış Ceyhun Erciyes atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları 7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumda yeni atamalar yapılırken bazı yöneticiler görevden alındı ve yerlerine yeni isimler getirildi.

Kültür ve turizm bakanlığında atama kararları

Kültür ve Turizm Bakanlığında bazı üst düzey yöneticilerde değişikliğe gidildi.

Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine Personel Genel Müdür Yardımcısı Fatih Mehmet Özveren atandı.

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı görevden alınırken yerine Seda Şentürk getirildi.

Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan görevden alınarak yerine Cem İca Deliorman atandı.

Tanıtma Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Aslı Gündoğdu Aksungur getirildi.


Diyanet işleri başkanlığında kurul üyelikleri

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine Hamza Gökçe, Salih Akyüz, Sedat Aydınlı ve İbrahim Şen atandı.

Vakıflar genel müdürlüğünde atamalar

Vakıflar Genel Müdürlüğünde yapılan atamalar kapsamında;

I. Hukuk Müşavirliğine Hakan Sezgin,

Vakıflar Meclisi üyeliğine Mustafa Halit Çelik,

II. Hukuk Müşavirliğine Yıldıray Korkmaz,

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Muhammet Enes Çınar atandı.


Milli eğitim bakanlığında atama ve görevden alma kararları

Milli Eğitim Bakanlığında da önemli görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül görevden alındı. Bu göreve Erdal Kılınç atandı.

İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman görevden alınırken yerine Ayşegül Gökçalp Durna getirildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcılığına Murat Nedirli atanırken Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine Mahmut İnan getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı atama kararları

Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cinneviz görevden alındı. Yerine Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü olarak Harun Akıllı atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Nebi Çelik atandı.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyesi Erkan Tek görevden alınırken yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Uğur Erdem getirildi.

Daire başkanlıkları atama kararları

Bakanlıklarda acil durum ve savunma planlaması daire başkanlıklarına atamalar

Cumhurbaşkanlığı kararıyla birçok bakanlıkta Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı görevlerine şu isimler atandı:

Adalet Bakanlığı: İbrahim Çelik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Ahmet Ergül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Ali Mert

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: İsmail Ceylan

Dışişleri Bakanlığı: Taner Ataman

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Selim Çiçek

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mustafa Çelik

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Murat Çevik

İçişleri Bakanlığı: Mustafa Güneş

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Arda Heb

Milli Eğitim Bakanlığı: Metin Tayyar

Sağlık Bakanlığı: Gökhan Yılmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: İbrahim Kütük

Tarım ve Orman Bakanlığı: Hüseyin Erbaş

Ticaret Bakanlığı: Tayfun Temur

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Şakir Ünver.

