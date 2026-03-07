Yeni Şafak
Altın kayıplarını geri aldı: 3 ayda yüzde 18 değer kazandı! 7 Mart 2026 Cumartesi gram, çeyrek ve cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları, cuma günü küresel piyasalarda yeniden yükselişe geçerek önceki seansta görülen yüzde 1’in üzerindeki düşüşün ardından toparlanma kaydetti. Artan jeopolitik gerilimler güvenli liman talebini artırırken, doların zayıflaması da altın fiyatlarını destekledi. Bu gelişmelerle birlikte yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesi, altının yukarı yönlü hareketini güçlendirdi. Altın böylece 2026'nın başından bu arada yüzde 18 değer kazanmış oldu. İşte güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altın fiyatları.

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 92 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseldi. ABD istihdam verisinin ardından ons altın 5.097 dolardan 5129 dolara yükseldi. Altının gram fiyatı ise yüzde 1,68 yükselişle 7300 TL seviyesini aştı. Zayıflayan dolar endeksi de altının yükselişini destekledi. Altın böylece 2026'nın başından bu arada yüzde 18 değer kazanmış oldu. İşte 7 Mart güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altın fiyatları.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Gram altın alış: 7.301,06 TL

Gram altın satış: 7.301,96 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 11.681,69 TL

Çeyrek altın satış: 11.938,71 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altın alış: 46.726,75 TL

Cumhuriyet altın satış: 47.608,79 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Yarım altın alış: 23.290,37 TL

Yarım altın satış: 23.877,42 TL

ATA ALTIN FİYATI NE KADAR?

Ata altın alış: 48.898,69 TL

Ata altın satış: 50.245,28 TL

