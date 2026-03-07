ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 92 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseldi. ABD istihdam verisinin ardından ons altın 5.097 dolardan 5129 dolara yükseldi. Altının gram fiyatı ise yüzde 1,68 yükselişle 7300 TL seviyesini aştı. Zayıflayan dolar endeksi de altının yükselişini destekledi. Altın böylece 2026'nın başından bu arada yüzde 18 değer kazanmış oldu. İşte 7 Mart güncel gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altın fiyatları.