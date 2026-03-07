Ankara elektrik kesintisi son açıklamalar! 7-8-9 Mart Çankaya, Etimesgut, Keçiören elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

Program kapsamında özellikle 7, 9, 10 ve 11 Mart 2026 tarihlerinde çeşitli ilçelerde planlı kesintiler gerçekleştirilecek. Çalışmalar nedeniyle mahalle bazında farklı saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. Vatandaşlar ise “Ankara’da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?” sorusuna yanıt arıyor.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 7-8-9 MART

Ankara’da 7-8-9 Mart tarihlerinde birçok ilçe ve mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. İlçe ilçe Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve kesinti saatleri şöyledir:

AKYURT

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Serinyayla, Çalışkan, Ataköy ve Yaprakbayırı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Merkez, Özündere, 185, 134, 194, 189, 190, 186, 187 ve 181 numaralı sokaklar ile Samut, Kızık ve Kızık Küme bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Susuz ve Tahtayazı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, 1. Sokak, Ahmetadil, Karahöyük, Demirtaş, Karatepe, Hançılı, Yüzbey, Sırıklı, Gündoğmuş, Kınık, Şemsettin, Beykavağı ve Koyunbaba bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 112, Çankırı, 115, 103, 101, 108, 99 ve 97 numaralı sokaklar ile Yunus Emre, 102, 100, 105 ve Güzelhisar sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızık Küme bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızık Küme bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ALTINDAĞ

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk, 1. Sokak, Ahmetadil, Karahöyük, Demirtaş, Karatepe, Hançılı, Yüzbey, Sırıklı, Gündoğmuş, Kınık, Şemsettin, Beykavağı ve Koyunbaba bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Altın, Odabaşı, Ekinci̇k, Odabaşı Karşıyaka ve Bekpınar Yolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 596 ve 597 numaralı sokaklar ile Konrad Adenauer Caddesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2127, 2146 ve 2132 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Vezinli, Efe, Sinan ve Yeşilvadi sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Türkkonut, Çiçek Sitesi, Ankara Kent Sitesi, 3441 Sokak, Dodurga Mahallesi, Alacaatlı Mahallesi, Dodurga Köyü Yolu, 5148 Sokak, Odabaşı, 5144 Sokak ve Çınarcık çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3311 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 16.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2771, 2768 ve 2775 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cemal Gürsel, Tanyeli, Uzun Selvi, Sevil, Telli̇kaya ve Yargıç sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Aziz Sancar, Çankaya, Hüseyin Rahmi, Mahmut Yesari ve Cemal Nadir sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mahmut Yesari, Ebüzziya Tevfik ve Prof. Dr. Aziz Sancar sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3045, 3047, 3037, 3042, 3040, Hayrabolu, 3038, Royal Sitesi, 3043 ve 3039 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3247 ve 3250 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ELMADAĞ

09 Mart 2026 tarihinde saat 14.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 649 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Emiryaman bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 540 numaralı sokak ve Lozan Barışı Caddesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 305 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Elvankent Banka Konutları, 1474 Sokak, Şehit Celal İşen ve 1512 Sokak çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ayaş Ankara Yolu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1766 numaralı sokak, Merkez ve Marangeli bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Susuz ve Tahtayazı sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Nuri Pamir ve Aşıkpaşa sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Fatih

bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Anavatan, Fatih Sultan Mehmet, Susuz Mahallesi, 5659 ve 5622 numaralı sokaklar ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİNCAN

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çimşit, 677 numaralı sokak, Kırıklı ve Tepeyurt bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

07 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Miktar Sokak ve 45 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Polatlı 1 bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Güvercin, Polatlı 1, Fırat ve Döner sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yeniyol, Sırlı, Sıtkı, Şelale ve Buhara sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Mart 2026 tarihinde saat 13.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Derya, Leylak, Polatlı 1 ve Tuna sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.