APP plakaların kullanımı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında hukuken geçersiz sayılıyor. Denetimlerin artırılmasıyla birlikte sürücüler, cezai işlemle karşılaşmamak için araç plakalarını değiştirmek üzere işlem başlatıyor. EGM’ye göre yetkisiz plakalar hukuken geçersiz sayılıyor. Standart dışı plaka kullanan sürücülere ilk ihlalde 140 bin TL idari para cezası uygulanabiliyor. Peki APP plaka nedir, nasıl anlaşılır? APP plaka normal plana farkı ne?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen plakaların kullanımı ve cezalarına ilişkin açıklama yaptı. EGM’ye göre yetkisiz plakalar hukuken geçersiz sayılıyor. EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 23’üncü maddesi çerçevesinde araç plakalarının kullanım zorunluluğu ve uygulanacak yaptırımların açık şekilde belirtildiği vurgulandı.
APP plaka nedir?
APP plaka olarak bilinen plakalar, standart ölçü ve yazı karakterleri dışında basılan ve resmi güvenlik unsurlarını taşımayan plakalar olarak tanımlanıyor. Bu plakalar genellikle daha kalın ve farklı fontlarla hazırlandığı için estetik amaçla tercih ediliyor.
Kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen plakalar, farklı bir hukuki duruma sahip. Kanunun 23’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, plakaların yetkili kuruluş tarafından basılmamış olması durumunda hukuken geçersiz kabul ediliyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre bu tür plakalar resmi standartlara uygun kabul edilmiyor. Bu nedenle kullanımının tespit edilmesi halinde sürücüler hakkında idari yaptırım uygulanabiliyor.
APP plaka cezası ne kadar?
Standart dışı plaka kullanan sürücülere ilk ihlalde 140 bin TL idari para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulması ve aracın 30 gün trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar da söz konusu olabiliyor.
Aynı ihlalin yıl içinde tekrar edilmesi durumunda cezanın 280 bin TL’ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu durumda sürücü belgesinin daha uzun süreyle alınması ve hukuki süreçlerin devreye girmesi ihtimali bulunuyor. Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesi kapsamında 2 ila 5 yıl hapis cezası riski bulunuyor.