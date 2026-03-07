Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı bugün ÖSYM tarafından yapılacak. 2026 GUY, Ankara’da bulunan ÖSYM Elektronik Sınav Merkezleri’nde (e-Sınav Merkezi) gerçekleştirilecek. İşte 2026 GUY sınavı başlangıç ve bitiş saatleri.
ÖSYM sınav takvimine göre, bugün Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı gerçekleştirilecek. 2026-GUY sınav yalnızca Ankara’da bulunan ÖSYM Elektronik Sınav Merkezleri’nde (e-Sınav Merkezi) yapılacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı kaçta başlayıp kaçta bitecek?
2026 GUY sınavı saat 13:45’te başlayacak ve adayların en geç saat 13:30’a kadar sınav binalarına giriş yapmış olması gerekecek.
Gelir Uzman Yardımcılığı sınavında kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika?
Toplam 90 dakika sürecek olan sınavda adaylara çoktan seçmeli 60 soru yöneltilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı sınavı sonuçları nasıl değerlendirilecek?
Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
Değerlendirmede yalnız doğru cevaplar göz önünde bulundurulacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.