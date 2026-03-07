Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KPSS SINAV TAKVİMİ 2026 | KPSS Lisans-Önlisans-Ortaöğretim sınav başvuru tarihleri..

KPSS SINAV TAKVİMİ 2026 | KPSS Lisans-Önlisans-Ortaöğretim sınav başvuru tarihleri..

13:057/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
KPSS sınav başvuruları
KPSS sınav başvuruları

2026 KPSS sınav takvimi belli oldu. Bu yıl sınav, KPSS Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim olmak üzere üç farklı mezuniyet seviyesinde gerçekleştirilecek. Adaylar, hangi tarihlerde başvuru yapacaklarını ve sınav günlerini araştırıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, başvurular ve sınav tarihleri mezuniyet düzeyine göre farklılık gösterecek. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak ve sınavlar hangi tarihlerde yapılacak? İşte merak edilen detaylar.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

-KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

#kpss
#kpss önlisans
#kpss lisans
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MERKEZ BANKASI MART AYI TOPLANTI TARİHİ: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün? PPK toplantısı faiz beklentisi ne?