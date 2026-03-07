KPSS SINAV TAKVİMİ 2026 | KPSS Lisans-Önlisans-Ortaöğretim sınav başvuru tarihleri..

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan takvime göre, başvurular ve sınav tarihleri mezuniyet düzeyine göre farklılık gösterecek. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak ve sınavlar hangi tarihlerde yapılacak? İşte merak edilen detaylar.