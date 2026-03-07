Yeni Şafak
Beşiktaş - Galatasaray | Canlı skor - Canlı sonuç

19:017/03/2026, Cumartesi
Ligin ilk yarısında oynanan maçtan kare.
Trendyol Süper Lig 25. hafta derbi karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 25. haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak derbiyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Son 17 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş'ta hedef, Galatasaray maçını kazanarak yenilmezlik serisini devam ettirmek. Galatasaray ise zorlu Dolmabahçe deplasmanında galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında kritik virajı geçmek istiyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure maçta forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.


BEŞİKTAŞ - GALATASARAY İLK 11'LER
Beşiktaş:
Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh.
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
