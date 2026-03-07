12 Mart haftasında A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve dikkat çeken birçok ürün indirimli olarak raflara geliyor. Bu haftanın kataloğunda özellikle ev tamir aletleri, motor çeşitleri ve mutfak araç gereçleri öne çıkıyor. Kamp ve seyahat tutkunlarına hitap eden karavan modeli ile farklı ihtiyaçlara yönelik motor seçenekleri, uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Bunun yanında mutfakta pratik kullanım sağlayan çeşitli araç gereçler de indirimli ürünler arasında yer alıyor. Elektronikten ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesinin bulunduğu A101 12 Mart aktüel kataloğu, alışveriş yapmak isteyenler için birçok fırsat sunuyor.