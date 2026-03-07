A101 aktüel ürünler 12 Mart 2026 kataloğu yayınlandı. A101’in yeni aktüel ürünler kataloğu reyonlarda yerini alırken, Perşembe günü satışa sunulacak ürünler de belli oldu. Kamp çadırından elektrikli mopede, valizden matkap çeşitlerine, televizyondan teknoloji ürünlerine, mutfak gereçlerinden günlük kullanıma yönelik birçok ürüne kadar onlarca farklı ürün A101 mağazalarında tüketicilerle buluşacak. İşte 12 Mart 2026 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı.
12 Mart haftasında A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı ve dikkat çeken birçok ürün indirimli olarak raflara geliyor. Bu haftanın kataloğunda özellikle ev tamir aletleri, motor çeşitleri ve mutfak araç gereçleri öne çıkıyor. Kamp ve seyahat tutkunlarına hitap eden karavan modeli ile farklı ihtiyaçlara yönelik motor seçenekleri, uygun fiyatlarla satışa sunulacak. Bunun yanında mutfakta pratik kullanım sağlayan çeşitli araç gereçler de indirimli ürünler arasında yer alıyor. Elektronikten ev eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesinin bulunduğu A101 12 Mart aktüel kataloğu, alışveriş yapmak isteyenler için birçok fırsat sunuyor.
A101 aktüel ürünler 12 Mart 2026 kataloğu
Volta vt5 üç tekerlekli elektrikli moped 79,990 TL
Volta vm5 neo üç tekerlekli moped 74,990 TL
Volta vsx elektrikli motorlu bisiklet 27,990 TL
Pavillo dome kamp çadırı 3 kişilik 2,199 TL
Piknik sandalyesi 349 TL
Katlanabilir kamp sandalyesi 349 TL
Katlanabilir kamp ve piknik masası 799 TL
Escamp kamp yatağı 1,499 TL
Philips 65pus7000/62 65" 4k uhd led dolby atmos smart tv 38,999 TL
Hi-level hl32hmln-a14s 32" frameless hd ready android 14 smart tv 6,299 TL
Philips 55pus7000/62 55" 4k uhd led dolby atmos smart tv 28,999 TL
Axen ax40qledm-a14s 40" frameless fhd qled android 14 smart tv 9,299 TL
Philips şarj adaptörü 20 w 279 TL
General mobile ws-16 bluetooth sw hoparlör 499 TL
General mobile pr-18 tws silikonlu kulaklık 429 TL
Çocuk ck-20/21 fotoğraf makinesi 599 TL
Seg stf 65 mekanik silindirik termosifon 65 l 7,999 TL
Goodwest siyah cam ankastre set 3'lü (fırın, ocak, davlumbaz) 8,499 TL
Fantom carbon cc4500 cyclone süpürge 3,999 TL
Singer 6160 brilliance dikiş makinesi 8,999 TL
English home skm 4010 saç kurutma makinesi 899 TL
Homend foodrunner el mikseri 899 TL
Homend handmaid 1935h çubuk blender 999 TL
Kiwi kwc-7106 şarjlı pencere ve yüzey temizleyici 899 TL
Pierre cardin boyun ve sırt masaj aleti 1,299 TL
Pierre cardin manikür seti 399 TL
Pierre cardin retro saç sakal düzeltici 699 TL
Pierre cardin şarjlı saç sakal kesme makinesi 1,299 TL
Kiwi ksc 4215 buharlı temizleyici mop 1,799 TL
Triathlon t212 led ışıklı katlanabilir çocuk scooter'ı 719 TL
Triathlon t-143 diz/dirsek koruyucu set 179 TL
Oyuncak yürüyen köpek 379 TL
Oyuncak bi block kaydırak blok seti 359 TL
Barbie oyuncak snowboard seti 749 TL
Barbie chelsea doğum günü 379 TL
Oyuncak pilli robot 499 TL
Oyuncak sürpriz yumurta 29,50 TL
Hot wheels batman arabalar 285 TL
Weigo peluş inek 389 TL
Oyuncak motor chopper 119 TL
Oyuncak meyve sebze kesme seti 239 TL
Weigo oyuncak yapboz çiçek 159 TL
Çocuk akademi etkinlik seti 149 TL
Lisanslı çıkartmalı boyama kitabı 64,50 TL
Oyuncak yazarkasa fast food/pastane 489 TL
Piranha kırıcı delici matkap 2,490 TL
Piranha dekupaj testere 999 TL
Piranha şarjlı vidalama 1,099 TL
Piranha avuç taşlama 849 TL
Piranha şarjlı çivi ve zımba makinesi 1,099 TL
Piranha sıcak hava tabancası 789 TL
Aprilla 55 parça şarjlı vidalama 799 TL
Kiwi garden şarjlı testere 1,699 TL
Piranha darbeli matkap 849 TL
16" takım çantası 229 TL
Hilfe akım korumalı led ışıklı usb'li priz çoklayıcı 349 TL
Slim organizer 14 gözlü 139 TL
4+1 merdiven 849 TL
Piranha lehim havyaset seti 349 TL
Prt-9113 çok amaçlı alet seti 999 TL
A101 koli bandı 25 TL
Piranha kırılabilen şarjlı vidalama 529 TL
Orta boy pp valiz 899 TL
Büyük boy pp valiz 1,099 TL
Kabin boy pp valiz 839 TL
Valiz kılıfı büyük boy 179 TL
Valiz kılıfı orta boy 159 TL
Valiz kılıfı kabin boy 139 TL
Erkek el portföyü 249 TL
Telefon bölmeli el portföyü 249 TL
Halı 120x180 cm 1,099 TL
Halı 160x230 cm 1,849 TL
Pamuklu desenli paspas 50x80 cm 199 TL
Pamuklu desenli banyo takımı 2'li 329 TL
Sofra bezi 140x140 cm 59,50 TL
Saçaklı banyo havlu seti 199 TL
Metal kapaklı borosilikat yağlık 900 ml 199 TL
Detoks hazneli pipetli ve kulplu matara 1,3 l 199 TL
Borosilikat demlik 1 l 229 TL
Çöp kovası 1,2 l 34,50 TL
Figürlü çok amaçlı saklama kutusu 39,50 TL
Oval sunum tepsisi 109 TL
Borosilikat fincan 4'lü 199 TL
Borosilikat tuzluk 3'lü 149 TL
Kaydırmaz tepsi 89,50 TL
Porselen kase 39,50 TL
Borosilikat kahve yanı su bardağı 3'lü 149 TL
Buzdolabı saklama kabı 3 l 79,50 TL
Buzdolabı saklama kabı 5 l 89,50 TL
Yapışmaz buzluk 21,50 TL
Rendeli saklama ve karıştırma kabı 4,6 l 159 TL
Limon, sarımsak ve soğan saklama kapları 25 TL
Metal çırpıcı 59,50 TL
Bitki çayı süzgeci 79,50 TL
Saklama kabı 2'li 2x1,2 l 49,50 TL
Süzgeçli saklama kabı 1,5 l 69,50 TL
Yuvarlak saklama kabı 3'lü 99,50 TL
Saklama kabı 3'lü 79,50 TL
Saklama kabı 6'lı 149 TL
Saklama kabı 2'li 79,50 TL
Askılı sıvı sabunluk 109 TL
No-frost saklama kabı 3,5 l 59,50 TL
No-frost saklama kabı 380 ml 17,50 TL
No-frost saklama kabı 1,1 l 24,50 TL
No-frost saklama kabı 650 ml 20 TL
Pass 5 parça tornavida seti 275 TL
Pass 9 parça allen anahtar seti 229 TL
Pass motor temizleme spreyi 500 ml 149 TL
Pass derz tamir dolgusu 380 g 99,50 TL
Pass şeffaf tüp silikon 50 g 64,50 TL
Pass sprey pas sökücü 200 ml 85 TL
Pass şeffaf kartuş silikon 280 g 99,50 TL
Pass beyaz kartuş sıvı çivi 470 g 85 TL
Pass metal maket bıçağı 129 TL
Pass beyaz tutkal 350 g 89,50 TL
Pass sprey boya 400 ml 129 TL
Pass sprey mdf kit yapıştırıcı 200 ml 95 TL
Pass akrilik silikonize mastik 450 g 59,50 TL
Pass pense 299 TL
Pass cırt kelepçe 50'li 69,50 TL
Pass kontrol kalemi + izole bant seti 99,50 TL
Pass hızlı yapıştırıcı 20 g 49,50 TL
Pass high tack yapıştırıcı tüp 75 ml 79,50 TL
Pass pw40 genel amaçlı yağlayıcı sprey 200 ml 59,50 TL
Pass nitril kaplı örme iş eldiveni 49,50 TL
Pass çatal başlı çekiç 149 TL
Pass ahşap saplı keser 149 TL
Pass mobilya sabitleme kiti 99,50 TL
Pass derz ve fayans temizleyici 500 ml 59,50 TL
Pass yan keski 299 TL
Pass karga burun 299 TL
Pass şerit metre 129 TL
Pass makaralı kablo 20 m 749 TL
Pass lavabo açma sustası 3 m 169 TL
Pass makaralı kablo 5 m 529 TL
Pass yer süpürme fırçası 99,50 TL
Pass 5 parça silikon çekme aparatı 79,50 TL
Pass ince mum silikon 200 g 95 TL
Pass kalın mum silikon 200 g 95 TL
Pass sıcak mum silikon tabancası 60 w 249 TL
Pass sıcak mum silikon tabancası 30 w 169 TL
Pass kemer delme pensesi 219 TL
Pass kurbağacık 399 TL
Pass lastik tokmak 145 TL
Pass 4 parça manyetik bits uç seti 175 TL
Pass mini masa mengenesi 149 TL
Pass plastik silikon tabancası 129 TL
Pass gri tamir bandı 55 TL
Pass ahşap saplı çekiç 200 g 99,50 TL
Pass spatula 79,50 TL
Pass mini su terazisi 99,50 TL
Pass saten boya rulosu 20 cm 85 TL
Pass parmak saten boya rulosu 10 cm 59,50 TL
Pass kestirme fırça no:3 45 TL
Pass kestirme fırça no:2,5 39,50 TL
Pass kestirme fırça no:2 35 TL
Pass kestirme fırça no:1,5 29,50 TL
Pass kestirme fırça no:1 25 TL
Pass demir testere kolu + ağzı 149 TL
Pass kalın zemin örtüsü 55 TL
Pass maskeleme bandı 35 TL
Pass halı bandı 59,50 TL
Pass akrilik silikonize bant 49,50 TL
Pass çift taraflı köpük bant 37,50 TL
Pass akrilik montaj bandı 45 TL