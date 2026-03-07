Ara tatil tarihleri 2026! İkinci ara tatil ne zaman, okullar hangi gün kapanıyor?

Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü ara tatil takviminde. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma programına göre ikinci ara tatilin tarihi belli olurken, Ramazan Bayramı ile aynı döneme yakın olması dikkat çekti. Öğrenciler, ara tatilin bayram tatiliyle birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor.