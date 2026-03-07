Yeni Şafak
Ara tatil tarihleri 2026! İkinci ara tatil ne zaman, okullar hangi gün kapanıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte tatil tarihleri netleşti. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, ikinci ara tatilin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı’na yakın tarihlere denk gelmesi ise “Ara tatil bayramla birleşecek mi?” sorusunu gündeme taşıdı.

Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü ara tatil takviminde. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma programına göre ikinci ara tatilin tarihi belli olurken, Ramazan Bayramı ile aynı döneme yakın olması dikkat çekti. Öğrenciler, ara tatilin bayram tatiliyle birleşip birleşmeyeceğini merak ediyor.

ARA TATİL NE ZAMAN 2026?

2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler 13 Mart Cuma günü son derslerine girecek ve ardından ara tatile çıkacak. Tatilin ardından 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMI ARA TATİLLE BİRLEŞTİ Mİ?

2026 yılında Ramazan Bayramı tarihleri ara tatil dönemine denk geliyor. Bayram 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde kutlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra öğrenciler için yaz tatili başlayacak.

