En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı

Lüks yaşam tarzıyla dikkat çeken Dubai, bu kez bir telefon numarasıyla gündeme geldi. Kentte düzenlenen özel bir açık artırmada, nadir kombinasyona sahip bir SIM kart tam 871 bin dolara satıldı. Rekor bedelle alıcı bulan özel numara, dünyanın en pahalı telefon numaraları arasında yerini aldı. Bu satış, Dubai’nin sadece plaka değil, özel iletişim numaralarında da sınır tanımadığını bir kez daha ortaya koydu.
Dubai’de alışılmışın dışında lüks harcamalar listesine bu kez bir SIM kart eklendi. Daha önce milyon dolarlık plaka satışlarına sahne olan açık artırmalarda bu kez, özel bir telefon numarasına sahip SIM kart dikkatleri üzerine çekti. Milyonerler ve milyarderlerin yoğun ilgi gösterdiği bu numaralar, prestij göstergesi olarak değerlendiriliyor. Açık artırmada satışa sunulan özel numaralı SIM kart tam 871 bin dolara alıcı buldu ve dudak uçuklatan rakamıyla yeni bir rekora imza attı.
Rekor bir bedelle alıcı bulan SIM kartı özel kılan tek şey numarası değil. Kart, aynı zamanda birbirini takip eden rakamlardan oluşan özel bir dizilime sahip olmasıyla dikkat çekiyor.
871 BİN DOLARA ALICI BULDU
Birbirini takip eden rakamlardan oluşan ve bu nedenle hem hatırlanması kolay hem de prestijli bir statü sembolü haline gelen bu numara çıktığı açık artırmada satış rakamıyla dudak uçuklattı.
Kimliği gizli bir alıcı tarafından 871 bin dolara (yaklaşık 33 milyon TL) satın alınan “0587777777” numara bu zamana kadar satılan en pahalı numaralar arasında yer aldı.