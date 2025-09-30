En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı

Dubai’de alışılmışın dışında lüks harcamalar listesine bu kez bir SIM kart eklendi. Daha önce milyon dolarlık plaka satışlarına sahne olan açık artırmalarda bu kez, özel bir telefon numarasına sahip SIM kart dikkatleri üzerine çekti. Milyonerler ve milyarderlerin yoğun ilgi gösterdiği bu numaralar, prestij göstergesi olarak değerlendiriliyor. Açık artırmada satışa sunulan özel numaralı SIM kart tam 871 bin dolara alıcı buldu ve dudak uçuklatan rakamıyla yeni bir rekora imza attı.