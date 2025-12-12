Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim dönemi içerisinde iki kez yapılan birer haftalık tatilin kaldırılması ile ilgili açıklamada bulundu. Sonbahar ve ilkbaharda uygulanan birer haftalık ara tatilin önümüzdeki yıldan itibaren kalkabileceğini belirten Bakan Tekin, “Velilerden ve öğretmenlerden çocukların tatil dönüşü adaptasyon sorunu yaşadığına dair şikâyetler geliyor. Konuyla ilgili iki yıldır analiz yapıyoruz” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Mardin programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ara tatillerle ilgili öğrencilerin tatil dönüşü adaptasyon sorununa dikkat çeken Tekin, önümüzdeki yıl bu uygulamanın kaldırılmasının değerlendirildiğini söyledi ve “Bu konuda velilerden çok talep var. Özellikle çalışan anne ve babaların sorun yaşadıklarını biliyoruz. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz ara tatil sonrası ‘çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor’ diyor. Bu konuda 2 yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz” dedi.
12 YIL ZORUNLU EĞİTİM
Bakan Tekin, 4+4+4 sisteminin kısaltılmasıyla ilgili de şunları söyledi: “Zorunlu eğitim süresinde düzenlemelerle ilgili süreç rafa kalkmadı ama bu yönde atılacak her adımda artıları ve eksileri çok detaylı şekilde analiz etmek, hazırlıklar yapmak, bazı tedbirleri almak gerekiyor. Tedbir almadan herhangi bir değişikliğe gitmeyiz. Biz hiçbir model açıklamadık ama kamuoyunda konuşulan 3+1 veya 2+2 modelleri var. Peki iki yıl zorunlu olursa akademik eğitime devam edecek öğrenciyi nasıl belirleyeceksiniz? Bu sefer mesleki eğitim altyapısının ya da diğer lise türleri altyapısının aşağıdan hazır olması lazım. Biz bütün bu hazırlıkları yapmak zorundayız. Beraberinde öğretmenlerin norm durumu, kız çocuklarının okullaşması gibi başka meseleler de var. Birkaç yıl sonra bu hazırlıklar bittiğinde, konu paydaşlarla istişare edilir sonra karar verilebilir. ‘Bugün karar alıyoruz, yarın uygulanacak’ gibi bir durum yok. Şu an aceleye getirilecek bir konu değil. Burada mesele zorunlu eğitimin süresinden ziyade zorunlu eğitimi tamamlama yaşı; asıl oradan bakmak lazım. Yoksa biz kamuoyunu dinleyelim derken verdiğimiz bilgileri ya da çocuğa kazandırdığımız becerileri azaltalım ya da süreyi kısaltalım demiyoruz.”
UZUN SÜREDİR TARTIŞILIYOR
Sonbahar ve ilkbahar döneminde birer haftalık ara tatil uygulamasına 2019 yılında başlanmıştı. Amaç uzun yaz tatilinin biraz kısaltılması ve böylece ‘yaz unutması’ olarak adlandırılan olgunun önüne geçilmesiydi. Pandemi döneminde uzaktan eğitim uygulaması nedeniyle öğrenciler zaten okula gitmediği için veliler ve öğretmenler bu konuda itiraz yükseltmedi. Ancak öğrenciler pandemi sonrası okula yeniden dönünce ara tatiller konusunda itirazlar da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu konu üzerinde uzun süredir çalışıyor.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
Hafta sonu tatili ile birlikte 22 Mart Pazar güne kadar tatil olacak. 2026 Ramazan Bayramı da 20-22 Mart'a denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşecek.
MEB TATİL TAKVİMİ 2025-2026
MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025
İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025
Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025
Okulların kapanışı:26 Haziran 2025