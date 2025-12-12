Bolu Büyük Sanayi Sitesi TOKİ dükkanları ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bolu Merkez Büyük Sanayi Sitesi'nde yapımına başlanan 988 dükkân tamamlandı.

Yeni dükkânlar modern altyapıya sahip, hem esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak hem de bölgedeki ticaretin daha düzenli yapılmasına imkân tanıyacak.