Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bolu Büyük Sanayi Sitesi TOKİ dükkanları ne zaman teslim edilecek?

Bolu Büyük Sanayi Sitesi TOKİ dükkanları ne zaman teslim edilecek?

14:4112/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bolu Büyük Sanayi Sitesi dükkanları
Bolu Büyük Sanayi Sitesi dükkanları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde Bolu Merkez Büyük Sanayi Sitesi'nde inşa edilen 988 dükkân projesi tamamlanarak hizmete giririyor. İşte TOKİ dükkanların teslim tarihi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bolu Merkez Büyük Sanayi Sitesi'nde yapımına başlanan 988 dükkân tamamlandı.

Tamamlanan iş yerleri, 15 Aralık 2025 – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.

Yeni dükkânlar modern altyapıya sahip, hem esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak hem de bölgedeki ticaretin daha düzenli yapılmasına imkân tanıyacak.

#TOKİ
#Bolu
#Bolu Büyük Sanayi Sitesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ara tatiller kaldırılacak mı? 2. ara tatil olacak mı? Bakan Tekin'den açıklama