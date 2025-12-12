Bolu Büyük Sanayi Sitesi TOKİ dükkanları ne zaman teslim edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde Bolu Merkez Büyük Sanayi Sitesi'nde inşa edilen 988 dükkân projesi tamamlanarak hizmete giririyor. İşte TOKİ dükkanların teslim tarihi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bolu Merkez Büyük Sanayi Sitesi'nde yapımına başlanan 988 dükkân tamamlandı.
Tamamlanan iş yerleri, 15 Aralık 2025 – 29 Ocak 2026 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yeni dükkânlar modern altyapıya sahip, hem esnafın ihtiyaçlarını karşılayacak hem de bölgedeki ticaretin daha düzenli yapılmasına imkân tanıyacak.