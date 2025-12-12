Salat-ı Tüncina Duası Türkçe Okunuşu ve Anlamı hakkında tüm merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. Salâten Tüncîna duası, Hz. Muhammed (sav)'e olan sevgi ve saygımızı ifade etmek için okunan önemli bir duadır. Salaten Tüncina duası önemli dualardan bir tanesidir. Salat-ı Munciye (Tuncina), Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e salat ve selam getiren bir duadır. Salaten Tüncina'nın fazileti çok büyüktür. Bu duayı okuyan kimse, her türlü bela ve musibetten korunur, Allah'ın lütuf ve keremine nail olur. Salat-ı Tüncina nasıl okunur? Salaten Tüncina okumanın faziletleri, önemi nedir? İşte Salaten Tüncina duası, meali ve fazileti.
Ebu Davud, Nesaî ve Tirmizî’in rivayet ettiği bir hadiste peygamberimiz(a.s.m) şöyle buyurmuştur: “Biriniz namazı kıldıktan sonra, Allah’a hamdu sena etsin, sonra Peygamber’e salavat getirsin, ondan sonra dilediği dualar yapsın.” (bk. Neylu’l-Evtar, 2/577)
Salatı Tüncina Duası Arapça Okunuşu
Salaten Tüncina'yı her gün okumaya devam etmek, Allah'ın koruması altında olmak ve bütün hayırlara nail olmak için çok faydalıdır. Bu duayı her gün okuyabilir, sevdiklerinize de tavsiye edebilirsiniz.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، صَلَاةً تُنْجِنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالْأَفَاتِ، وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَوَائِجِ، وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَكْرَمَ الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ.
Salaten Tüncina Duası Türkçe Okunuşu
Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina) Türkçe Okunuşu şu şekildedir?
- Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ âli seyyidinâ Muhammed. Salâten tüncînâ bihâ min cemî’ı’l-ehvâli ve’l-âfât. Ve takzî lenâ bihâ cemî’a’l-hâcât ve tütahhirunâ bihâ min cemî’ı’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ‘ındeke a’le’d-derecât ve tübelliğunâ bihâ aksa’l-ğâyât. Min cemî’ı’l-hayrâti fi’l-hayâti ve ba’de’l-memât. İnneke ‘alâ külli şey’in kadîr.
Salat-ı Münciye (Salaten Tüncina) Türkçe anlamı
- Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve onun âline öyle bir salat eyle ki, o salat hürmetine bizi bütün korku ve afetlerden kurtarırsın, bütün ihtiyaçlarımızı yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan temizlesin, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun hürmetine bizi hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştırırsın. Şüphesiz sen her şeye kâdirsin.
Salatı Munciye Okumanın Faziletleri
Salaten Tüncina'nın fazileti hakkında birçok hadis rivayet edilmiştir. Bu hadislerden bazıları şöyledir:
Hz. Enes (r.a.) şöyle dedi: "Kim her sabah ve akşam Salaten Tüncina'yı okursa, Allah onu bütün korku ve afetlerden korur." (Tirmizî, Deavât, 152)
Hz. Ebu Hureyre (r.a.) şöyle dedi: "Kim her gün Salaten Tüncina'yı okursa, Allah onu 70 bin melek ile korur." (İbn Asâkir, Târîhu Medîneti Dımaşk, 44/352)
Hz. Abdullah ibni Abbas (r.a.) şöyle dedi: "Kim her namazdan sonra Salaten Tüncina'yı okursa, Allah ona cennette bir köşk verir." (İbn Asâkir, Târîhu Medîneti Dımaşk, 44/352)
Salaten tüncina ne demek?
Peygamber (s.a.s.) için okunan ve Allah'ın rahmet ve selâmının onun üzerine olması dileğini ifade eden bütün duaların geneline salavat denir. Salat-ı Münciye de “Salaten Tüncina” kelimeleriyle başladığı için halk arasında “Salaten Tüncina” olarak bilinir.
Salaten Tüncina neye iyi gelir?
Salaten Tüncina duası kişileri kötülüklerden ve belalardan korunacağını, hacetinin kolay karşılanacağını ve rızkının bereketli olacağı vaat edilmektedir. Bu nedenle Salaten Tüncina duasının bilinmesi oldukça önemlidir.
Salatı tüncina günde kaç kere okunur?
Salatı fethiyye, yedi büyük salevattan biri olup 1000 defa okumak suretiyle hatmini yapmak çok faziletlidir.
Salatı münciye hacet için kaç defa okunur?
Her gün 11 kez Salatı Münciye duası okumak geçim zorluğu çekmemek için önemlidir. Ayrıca namazlardan sonra da 11 kez Salatı Tüncina duasını okumayı kendine adet edinmiş kişiler Allah'ın en yüksek mertebesine erişir ve geçi sıkıntılarından da uzak durur.