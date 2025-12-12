Salaten Tüncina

" ya da diğer adıyla "

Salat-ı Tefriciye

", Müslümanlar arasında özellikle zor zamanlarda, sıkıntıların giderilmesi ve dileklerin kabul olması amacıyla okunan özel bir dua ve salavattır. Bu dua, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v) salat ve selam getirmeyi içerir ve belirli bir sayıda tekrar edilmesi tavsiye edilir. Salat-ı Tefriciye duası, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e salat ve selam getiren bir duadır. Bu dua, her türlü korku ve afetlerden, sıkıntılardan, ihtiyaçlardan, günahlardan ve kötülüklerden Allah'a sığınmak için okunur.

Salaten Tüncina

'nın (

Munciye