TOKİ peşinat ödemeleri ne zaman başlar? 500 bin sosyal konut projesinde TOKİ sözleşme imzalanırken peşinat ödenir mi?

TOKİ tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği “Yüzyılın Konut Projesi” başvuruları yoğun katılımla devam ediyor. e Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık’ta sona erecek. Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Peki TOKİ peşinatları ne zaman ödenecek, kurada ismi çıktıktan sonra mı sözleşme imzaladıktan sonra mı? İşte TOKİ 500 bin sosyal konut ödeme planı.

1 /10 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında TOKİ, 500 bin sosyal konutun satış sürecini başlattı. Başvuru tarihleri, ödeme planları ve peşinat tutarları netleşti. 1+1 ve 2+1 daireler için yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade uygulanacak. Başvuru ücreti 5 bin TL olarak belirlendi.

2 /10 TOKİ PEŞİNATLARI NE ZAMAN ÖDENİR? TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

3 /10 TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK? Görüntülerde, şubeye gitmeden e-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için de başvuru şekli adım adım anlatıldı. İlk olarak vatandaşlar, e-Devlet’e giriş yaptıktan sonra “TOKİ Konut/İşyeri Başvuru” ekranına tıklayacak. 500 bin sosyal konut projesi seçilecek, onayla butonuna tıklanacak. Bu ön başvurunun ardından TOKİ sistemine düşen talep değerlendirilecek.

4 /10 TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL NEREYE YATIRILACAK? İncelemenin ardından bankalar başvuru sahibinin adına hesap açacak. Ardından SMS olarak başvuru sahibine hesap numarası bildirilecek. Daha sonra 5 bin TL başvuru ücreti bu hesaba EFT/havale ya da ATM yolu ile yatırılacak. Belirlenen süre içinde hesaba para yatırılmazsa başvuru iptal edilecek. Vatandaşlar başvuru durumunu e-Devlet’te yer alan TOKİ sekmesindeki “Başvuru Listesi” ekranından takip edebilecek.

5 /10 ANADOLU İLLERİ İÇİN TOKİ SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

6 /10 İSTANBUL İÇİN TOKİ SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

7 /10 HANGİ GRUPLARA NE KADAR KONTENJAN AYRILACAK? Hak sahiplerinin yüzde 5’ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5’ini engelliler, yüzde 20’sini emekliler, yüzde 10’unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20’sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40’lık kısmını ise diğer alıcalar oluşturacak.

8 /10 TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU KOŞULLARI NELER? 18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.

9 /10 TOKİ KONUT BAŞVURUSU İKAMET ŞARTI NEDİR? Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak. "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.