Mehmet Akif Ersoy ifadesinde neler söyledi, savcılık ifadesinde ne konuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Mehmet Akif Ersoy'un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Ersoy ifadesinde, ‘Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir. Peki Mehmet Akif Ersoy ne ifade verdi, neler söyledi? İşte Mehmet Akif Ersoy’un ifadesi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 8 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, Elif Kılınç, Ufuk Tetik, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Şüpheliler, adli tıptaki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, ifadelerinin ardından şüpheliler gazeteci Ersoy ile Manaz, Tetik ve Gülan'ı tutuklama, diğer şüpheliler Yıldız, Öztay, Aybaktı ve Kılınç'ı ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Hakimlik, Ersoy'un da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Mehmet Akif Ersoy'un savcılık ifadesi ortaya çıktı
Serbestiyet'in haberine göre Ersoy, savcılık ifadesinde suçlamaları reddederek şu açıklamalarda bulundu:
“Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir.
E.A. ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A. arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı.
Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A. Ulus’ta bulunan eve hiç gelmedi.
E.A’nın kız kardeşi E.A.’yı tanımam ancak E.A.’dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi E. ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar.
B.K. İ… adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır.
M.D. TRT Word’de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur. Ben yönetici olduktan sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır.
S.D. ile 2011 yılında sektörden dolayı tanıştım. 2024 yılında hasmım oldu sebebi de eşi B.D.’yi işten çıkarmamdır. S.D. ve Ufuk ile asla herhangi bir ticaretim olmadı. Aramızda bir para muhabbeti de geçmedi.
K.U.’yu Cumhurbaşkanlığı’nın uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığının uçağına binecek gazetecileri İletişim Bakanlığı seçmektedir. K. ile E.’nin tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal dahi vermiyorum.
S.T.’nin çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır.
Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır.
Barcelona’ya A.G.’nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı.
Mustafa Manaz ile %5 -%10 civarında, resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır.
G.A. ile beni A.G. tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir.
E.D., oyuncu bir arkadaşımdır.
Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır.
Şubat ayında bahsettiğiniz iddialar ile benzer şekilde bir twitter hesabı açılmıştı. Bu iddiaların bir kısmı tweet hesabında yazılmıştı. Biz bu tweetler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. O zaman kimin kullandığını tespit edemedik. Diyeceklerim bunlardan ibarettir.”