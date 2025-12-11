MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA DUYURUSU: TCMB Aralık ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde?

Merkez Bankası’nın yılın son faiz kararı için geri sayım başladı. Ekonomi çevreleri, borsa yatırımcıları, döviz ve mevduat sahipleri ile kredi kullanmayı planlayan vatandaşlar, Para Politikası Kurulu’ndan çıkacak yeni oranı merakla bekliyor. Bugün yapılacak toplantının ardından açıklanacak karar, finans piyasalarında yön belirleyici olacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı hangi saatte açıklanacak?
Ekonomi dünyasında gözler bugün gerçekleştirilecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Piyasalar, yılın son faiz kararını beklerken; döviz, altın, borsa ve kredi maliyetlerinde oluşacak hareketlilik için geri sayım sürüyor. Kritik kararın duyurulacağı saat merak edilirken, “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?” sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
2025 ARALIK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Merkez Bankası faiz kararı toplantı sonrası saat 14.00'te açıklanacak. Merkez Bankası PPK toplantısı 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ!
Merkez Bankası'nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi önceki ankette yüzde 39,15 seviyesindeyken, bu dönem yüzde 39,35'e yükseldi. Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin TCMB politika faizi beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 38,28 düzeyinde şekillendi.
EKİM AYINDA YÜZDE 40,5'TEN YÜZDE 39,5'E İNDİRİLMİŞTİ
MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN'DAN 'DEZENFLASYON' VURGUSU!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" dedi.
Kredi faizlerinin enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilendiğini anlatan Karahan, "Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir. Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizleri gerilemektedir. Politika faizindeki gerileme piyasa faizlerine yansımaktadır" görüşlerini paylaştı.
Uzun vadeli kredilerin payının sıkılaşma döneminde arttığını bildiren Karahan, şunları söyledi:
"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir.
Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."