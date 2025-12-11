TOKİ KURA ÇEKİM TARİHİ 2025: TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları hangi tarihte yapılacak?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesinde süreç başvuruların tamamlanmasıyla birlikte kuraya doğru ilerliyor. E-Devlet ve bankalar üzerinden alınan başvurular 19 Aralık 2025’te sona erecek. Projede şehit aileleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrılırken, gözler hak sahiplerini belirleyecek kura takvimine çevrildi. Yaklaşık iki ay sürecek kura çekimlerinde sonuçlar etap etap duyurulacak. Peki, TOKİ sosyal konut kura çekimi hangi tarihte yapılacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

1 /4 Yılın en kapsamlı sosyal konut atağı olarak duyurulan TOKİ’nin 500 bin konutluk projesinde başvuru sürecinin sonuna yaklaşıldı. E-Devlet ve banka şubeleri üzerinden yapılacak başvurular 19 Aralık’ta tamamlanacak. Başvuruların ardından ise gözler, farklı kontenjan gruplarını kapsayan geniş kura sürecine dönecek. Türkiye genelinde yüzbinlerce hak sahibinin belirleneceği çekilişler, yıl bitmeden başlayarak Şubat ayına kadar devam edecek. Peki, TOKİ kura çekimleri ne zaman başlıyor?

2 /4 TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? TOKİ Hak Sahipliği Kura Çekilişi: 29.12.2025-27.02.2026 Konut Belirleme Kurası: Şubat 2026 itibarıyla Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinin İmzalanmaya Başlaması: Şubat 2026 itibarıyla.

3 /4 TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 19 Aralık itibarıyla TOKİ başvuruları sona erecek ve hak sahipliği belirleme kurası başlayacak. TOKİ hak sahipliği kura çekilişi 29.12.2025-27.02.2026 tarihleri arasında yapılacak.