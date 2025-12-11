Yeni Şafak
BİM 12 Aralık Cuma aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak?

12:5711/12/2025, Perşembe
BİM aktüel yeni haftaya özel fırsatlarını yayımladığı katalogda duyurdu. BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar başlıyor. Her hafta salı ve cuma günü çeşitli ürünleri raflarına dizen zincir markette bu haftanın fırsatları 12 Aralık tarihlerinde satışa çıkacak. İşte BİM 12 Aralık Cuma aktüel kataloğu...

Bim aktüel ürünler kataloğu 12 Aralık 2025 yayımlandı. Bu hafta bim aktüel 12 Aralık 2025 kataloğu içerisinde; 42622 LEGO Friends Macera Kampı Okculuk Alanı 539 TL, 31160 LEGO Creator Uçak: Yarış Uçağı 599 TL, 40460 LEGO Botanicals Gül 599 TL, Oyuncak Ev 649 TL, Duvar Halısı 359 TL, Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 87 TL, Emzikli Ağlayan ve Konuşan Bebek 299 TL 'den raflarda ve bim online alışveriş sitesi bim.com.tr'de satışa hazır. Peki, bim'de bu hafta cuma neler var?

İşte 12 Aralık BİM kataloğu 2025...


Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL


Fanlı Konvektör 1.750 TL

9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL

Fanlı Isıtıcı 649 TL

Dikey Isıtıcı 1.850 TL




Casper VIA X45 Cep Telefonu 9.990 TL


Casper VIA M45 Cep Telefonu 6.990 TL

Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti 199 TL

Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı 499 TL

Tablet Kalemi 499 TL

Desenli Telefon Kılıfları 149 TL

Telefon Kılıf Süsleri 139 TL

Figürlü Kulaklık Kılıfları 159 TL

Figürlü Adaptör ve Şarj Kablosu Koruyucu Seti 119 TL

Yüzük Telefon Tutucu 119 TL

Akıllı Saat Charmları 149 TL

Akıllı Saat Kordonları 159 TL











60312 LEGO* City Polis Arabası 399 TL


42164 LEGO* Technic Arazi Yarışı Arabası 699 TL

42163 LEGO* Technic Ağır is Buldozeri 395 TL

10967 LEGO DUPLO Polis Motosikleti 399 TL

11039 LEGO* Classic Yiyecek Arkadaşlar 419 TL

42622 LEGO* Friends Macera Kampı Okculuk Alanı 539 TL

31160 LEGO* Creator Uçak: Yarış Uçağı 599 TL

40460 LEGO* Botanicals Gül 599 TL

Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 345 TL

Pelüş Büyük Dinozor 499 TL

Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 549 TL










Oyuncak Ev 649 TL


Duvar Halısı 359 TL

Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 87 TL

Emzikli Ağlayan ve Konuşan Bebek 299 TL

Karanlıkta Parlayan Ay ve Yıldız 79 TL

Konteyner Taşıyıcı Tır 89 TL

Oyuncak Çöp Kamyonu 169 TL

Lisanslı Sayal “10’’ Kutu Oyunu 119 TL

Kristal Puzzle 399 TL

Oyuncak Ev Aletleri 129 TL









Yarım Fermuarlı Polar Üst Erkek 259 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın-Erkek 289 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 899 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL

Tek Kişilik Battaniye 509 TL

Çift Kişilik Battaniye 549 TL

Dokuma Tv Battaniyesi 189 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 379 TL

Bisiklet Yaka Pijama Takımı Kadın 359 TL

Bisiklet Yaka Pijama Takım Erkek 359 TL

Oduncu Gömlek Erkek 549 TL

Şardonlu Termal Tayt 309 TL

Ekose Desenli Terlik Kadın 209 TL

Large Hurç 79 TL

Jumbo Hurç 139 TL














#BİM
#BİM AKTÜEL
#bim indirimleri
#bim aktüel kataloğu
