BİM aktüel yeni haftaya özel fırsatlarını yayımladığı katalogda duyurdu. BİM'de kaçırılmayacak fırsatlar başlıyor. Her hafta salı ve cuma günü çeşitli ürünleri raflarına dizen zincir markette bu haftanın fırsatları 12 Aralık tarihlerinde satışa çıkacak. İşte BİM 12 Aralık Cuma aktüel kataloğu...
Bim aktüel ürünler kataloğu 12 Aralık 2025 yayımlandı. Bu hafta bim aktüel 12 Aralık 2025 kataloğu içerisinde; 42622 LEGO Friends Macera Kampı Okculuk Alanı 539 TL, 31160 LEGO Creator Uçak: Yarış Uçağı 599 TL, 40460 LEGO Botanicals Gül 599 TL, Oyuncak Ev 649 TL, Duvar Halısı 359 TL, Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 87 TL, Emzikli Ağlayan ve Konuşan Bebek 299 TL 'den raflarda ve bim online alışveriş sitesi bim.com.tr'de satışa hazır. Peki, bim'de bu hafta cuma neler var?
İşte 12 Aralık BİM kataloğu 2025...
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL
Fanlı Konvektör 1.750 TL
9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL
Fanlı Isıtıcı 649 TL
Dikey Isıtıcı 1.850 TL
Casper VIA X45 Cep Telefonu 9.990 TL
Casper VIA M45 Cep Telefonu 6.990 TL
Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti 199 TL
Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı 499 TL
Tablet Kalemi 499 TL
Desenli Telefon Kılıfları 149 TL
Telefon Kılıf Süsleri 139 TL
Figürlü Kulaklık Kılıfları 159 TL
Figürlü Adaptör ve Şarj Kablosu Koruyucu Seti 119 TL
Yüzük Telefon Tutucu 119 TL
Akıllı Saat Charmları 149 TL
Akıllı Saat Kordonları 159 TL
60312 LEGO* City Polis Arabası 399 TL
42164 LEGO* Technic Arazi Yarışı Arabası 699 TL
42163 LEGO* Technic Ağır is Buldozeri 395 TL
10967 LEGO DUPLO Polis Motosikleti 399 TL
11039 LEGO* Classic Yiyecek Arkadaşlar 419 TL
42622 LEGO* Friends Macera Kampı Okculuk Alanı 539 TL
31160 LEGO* Creator Uçak: Yarış Uçağı 599 TL
40460 LEGO* Botanicals Gül 599 TL
Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 345 TL
Pelüş Büyük Dinozor 499 TL
Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 549 TL
Oyuncak Ev 649 TL
Duvar Halısı 359 TL
Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 87 TL
Emzikli Ağlayan ve Konuşan Bebek 299 TL
Karanlıkta Parlayan Ay ve Yıldız 79 TL
Konteyner Taşıyıcı Tır 89 TL
Oyuncak Çöp Kamyonu 169 TL
Lisanslı Sayal “10’’ Kutu Oyunu 119 TL
Kristal Puzzle 399 TL
Oyuncak Ev Aletleri 129 TL
Yarım Fermuarlı Polar Üst Erkek 259 TL
Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın-Erkek 289 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 899 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL
Tek Kişilik Battaniye 509 TL
Çift Kişilik Battaniye 549 TL
Dokuma Tv Battaniyesi 189 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 379 TL
Bisiklet Yaka Pijama Takımı Kadın 359 TL
Bisiklet Yaka Pijama Takım Erkek 359 TL
Oduncu Gömlek Erkek 549 TL
Şardonlu Termal Tayt 309 TL
Ekose Desenli Terlik Kadın 209 TL
Large Hurç 79 TL
Jumbo Hurç 139 TL