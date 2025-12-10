Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Eskişehir'de 11 Aralık 2025 günü çeşitli mahalleler ve ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 11 Aralık 2025 tarihli OEDAŞ kesinti programı.

Eskişehir'de yaşayan on binlerce vatandaş, elektrik kesintileriyle güne uyanacak. 11 Aralık 2025 tarihinde Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin gerçekleştireceği planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir il sınırlarında elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler aşağıdaki gibidir:

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 11.12.2025-09:00 -11.12.2025-16:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - EMEK : HACI BEY SOKAK , NASREDDİN HOCA SOKAK , TİMUR SOKAK , GAZİ BEY SOKAK , GÜLDENAY SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-10:00 -11.12.2025-14:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - KARACAHÖYÜK : 209 BULVAR , 551.SOKAK , 552.SOKAK , 553.SOKAK , 554.SOKAK , 555.SOKAK , 556.SOKAK , 557.SOKAK , 558.SOKAK , 559.SOKAK , 560.SOKAK , 562.SOKAK , 563.SOKAK , ALPU YOLU SOKAK , ÇEVRE YOLU BULVAR 11.12.2025 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 10:00 - 14:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ÖZEL TRAFOLAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Mahmudiye: Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-09:00 -11.12.2025-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - GÜLLÜCE : GÜLLÜCE SOKAK 11.12.2025 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 18:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-09:00 -11.12.2025-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - HAMİDİYE : ANKARA ÇEVRE YOLU BULVAR , HAMİDİYE SOKAK 11.12.2025 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 18:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-09:00 -11.12.2025-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - ORTA : , BENEK SOKAK MERKEZ - YENİ : , CUMHURİYET CADDE , BÜLBÜL SOKAK , GAZİ SOKAK , KALFA SOKAK , KURAL SOKAK , KÜÇÜK SOKAK , LALE CADDE , STADYUM CADDE , TÖRE SOKAK , YALÇIN SOKAK 11.12.2025 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 18:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-10:00 -11.12.2025-17:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - AKYURT : , AKYURT SOKAK MERKEZ - BALÇIKHİSAR : , BALÇIKHİSAR SOKAK MERKEZ - DOĞANCA : , DOĞANCA SOKAK MERKEZ - FAHRİYE : , FAHRİYE SOKAK MERKEZ - GÜLLÜCE : , GÜLLÜCE SOKAK MERKEZ - HAMİDİYE : , ANKARA ÇEVRE YOLU BULVAR , HAMİDİYE SOKAK MERKEZ - İSMETPAŞA : , İSMETPAŞA SOKAK MERKEZ - KAYMAZYAYLA : , KAYMAZYAYLA SOKAK MERKEZ - MESUDİYE : , MESUDİYE SOKAK MERKEZ - ŞEREFİYE : , ŞEREFİYE SOKAK MERKEZ - TOKATHAN : , TOKATHAN SOKAK MERKEZ - TOPKAYA : , TOPKAYA SOKAK MERKEZ - YENİKÖY : , YENİKÖY SOKAK MERKEZ - YEŞİLYURT : , YEŞİLYURT SOKAK MERKEZ - ÇAL : , ARSLAN SOKAK , AYAZ SOKAK , BAŞER SOKAK , BAYRAM SOKAK , CÖMERT SOKAK , CÖNGER YOLU KÜME EVLER , ÇANTA SOKAK , ÇEKİÇ SOKAK , ÇİFTLİK SOKAK , ÇİĞDEM SOKAK , DOĞAN SOKAK , GÜNEY SOKAK , GÜVERCİN SOKAK , KAHYA SOKAK , KANAL SOKAK , KAYA SOKAK , KAZANKAYA SOKAK , KOŞUYOLU SOKAK , KULACA SOKAK , LİSE SOKAK , ORTAOKUL CADDE , ÖZEN SOKAK , ÖZKARA SOKAK , SAĞLAM SOKAK , SÖNMEZ SOKAK , UĞUR SOKAK , YAVUZ SOKAK , YENİKÖY CADDE , YIKIN SOKAK , YILDIZ SOKAK , YÜKSEL SOKAK MERKEZ - IŞIKLAR : , ATATÜRK CADDE , CUMHURİYET CADDE , GÜL SOKAK , 18 EYLUL CADDE , AKTAN SOKAK , ATILIM SOKAK , BANKA CADDE , BİLİR SOKAK , BİRCAN SOKAK , BOLAT SOKAK , ÇINAR CADDE , ÇİFTELER YOLU KÜME EVLER , DEMİROL SOKAK , DÜLGER SOKAK , EĞERCİ SOKAK , ELTİLER SOKAK , ENGİN SOKAK , EROL SOKAK , ESKİŞEHİR CADDE , FIRIN SOKAK , HAL SOKAK , HAMAM CADDE , HASTAHANE CADDE , İNCİ SOKAK , KANTAR SOKAK , KARANFİL SOKAK , KORDONBOYU SOKAK , LİSE SOKAK , MANDIRA YOLU KÜME EVLER , MECİDİYE YOLU KÜME EVLER , MERCAN SOKAK , ORMAN CADDE , ÖZDEN SOKAK , SANEM SOKAK , SARAÇOĞLU SOKAK , ŞEHİT FEDAİL AYDIN CADDE , ŞEHİT MÜNİR NURETTİN ABACI CADDE , ŞEHİT NADİR ŞİMŞEK SOKAK , ŞEHİT UĞUR DÜLGER CADDE , TANRIVERDİ SOKAK , TARKAN SOKAK , TEZCAN SOKAK , TEZEL SOKAK , TİGEM KÜME EVLER , ÜLKER SOKAK , VURAL SOKAK , YILMAZ SOKAK , YORULMAZ SOKAK , YÖRÜKOĞLU SOKAK , YÜCEL SOKAK , ZAMBAK SOKAK MERKEZ - ORTA : , CUMHURİYET CADDE , 18 EYLÜL CADDE , AKGÜL SOKAK , AKGÜN CADDE , ALKIŞ SOKAK , ARMAĞAN SOKAK , AVCI SOKAK , BELEDİYE SOKAK , BENEK SOKAK , CÖNGER KÜME EVLER , CÖNGER YOLU KÜME EVLER , ÇAMLICA CADDE , ÇATALTEPE MEVKİİ KÜME EVLER , DEĞİRMEN SOKAK , DÜNDAR SOKAK , ERDOĞMUŞ SOKAK , ESKİŞEHİR CADDE , HASTANE CADDE , ILICA SOKAK , İLERİ SOKAK , KARA SOKAK , KARATAŞ SOKAK , KIRIKÇI SOKAK , KIZILDAĞ SOKAK , KÖSE SOKAK , KURAL SOKAK , LALE CADDE , LİSE SOKAK , OFİS CADDE , ORMAN CADDE , ORTA SOKAK , PEHLİVAN SOKAK , SEDAT AVCİL SOKAK , STADYUM CADDE , ŞEHİT NADİR ŞİMŞEK SOKAK , YAPICI SOKAK MERKEZ - YENİ : , CUMHURİYET CADDE , 18 EYLÜL CADDE , ADALI SOKAK , AKGÜN CADDE , AKKUŞ SOKAK , ALGÜL SOKAK , BAYKAL SOKAK , BÜLBÜL SOKAK , CAMİ SOKAK , ÇAMLICA CADDE , ÇETİN SOKAK , ÇİMENLER SOKAK , DEĞİRMEN SOKAK , DOKUZAĞAÇ SOKAK , DONATIM SOKAK , ERLER SOKAK , ESKİŞEHİR CADDE , FİDAN SOKAK , GAZİ SOKAK , GÖLCÜK SOKAK , HASTANE CADDE , KAHRAMAN SOKAK , KALFA SOKAK , KURAL SOKAK , KURTULUŞ CADDE , KÜÇÜK SOKAK , LALE CADDE , MESUDİYE HUDUDU SOKAK , MESUDİYE YOLU KÜME EVLER , MUTLU SOKAK , NECATİBEY SOKAK , OFİS CADDE , OKUL SOKAK , ORMAN CADDE , STADYUM CADDE , ŞEHİT TGM.GÜNER ÇAKAR SOKAK , TAVUKÇU SOKAK , TÖRE SOKAK , TRAFO SOKAK , YALÇIN SOKAK , YETEK SOKAK , YİGİT SOKAK , YÖRÜK SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır .Kesintiden 3.şahıs trafolar ve işletmeler etkilenecektir. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Çifteler: Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-09:00 -11.12.2025-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - KADIKUYUSU : 1.KÜME (1.KÜME) SOKAK , 1.KÜME (KADIKUYUSU) 1 SOKAK , 1.KÜME (KADIKUYUSU) SOKAK , 1.KÜME 1 SOKAK , 1.KÜME 2 SOKAK , 1.KÜME SOKAK , KÜME-2 SOKAK , KÜME-3 SOKAK 11.12.2025 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 18:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-09:00 -11.12.2025-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - DİKMEN : 1 SOKAK , 10 SOKAK , 11 SOKAK , 12 SOKAK , 13 SOKAK , 14 SOKAK , 2 SOKAK , 3 SOKAK , 4 SOKAK , 5 SOKAK , 6 SOKAK , 7 SOKAK , 8 SOKAK , 9 SOKAK , KÖRHASAN DİKMEN YOLU CADDE 11.12.2025 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 18:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-09:00 -11.12.2025-13:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - ÇİFTÇİ : FENER SOKAK , SANAYİ SİTESİ B/BLOK SOKAK , SANAYİ SİTESİ C/BLOK SOKAK , SANAYİ SİTESİ F/BLOK SOKAK 11.12.2025 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 13:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-09:00 -11.12.2025-17:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - ORTAKÖY : AŞAĞI KÖY SOKAK , ORTAKÖY SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-10:00 -11.12.2025-17:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - ABBASHALİMPAŞA : , 1 SOKAK , 10 SOKAK , 11 SOKAK , 12 SOKAK , 13 SOKAK , 14 SOKAK , 15 SOKAK , 16 SOKAK , 17 SOKAK , 18 SOKAK , 19 SOKAK , 2 SOKAK , 20 SOKAK , 21 SOKAK , 22 SOKAK , 23 SOKAK , 3 SOKAK , 4 SOKAK , 5 SOKAK , 6 SOKAK , 7 SOKAK , 8 SOKAK , 9 SOKAK , KÖY İÇİ KÜME EVLER MERKEZ - ARSLANLI : , 1.KÜME SOKAK , 2.KÜME SOKAK , 3.KÜME SOKAK , 4.KÜME SOKAK MERKEZ - BAŞKURT : , BAŞKURT SOKAK MERKEZ - BELPINAR : , BELPINAR SOKAK MERKEZ - ÇATMAPINAR : , ÇATMAPINAR SOKAK MERKEZ -