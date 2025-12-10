Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), şebeke tesis, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Eskişehir'de 11 Aralık 2025 günü çeşitli mahalleler ve ilçelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 11 Aralık 2025 tarihli OEDAŞ kesinti programı.
Eskişehir'de yaşayan on binlerce vatandaş, elektrik kesintileriyle güne uyanacak. 11 Aralık 2025 tarihinde Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin gerçekleştireceği planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir il sınırlarında elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler aşağıdaki gibidir:
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle 11.12.2025-09:00 -11.12.2025-16:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - EMEK : HACI BEY SOKAK , NASREDDİN HOCA SOKAK , TİMUR SOKAK , GAZİ BEY SOKAK , GÜLDENAY SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-10:00 -11.12.2025-14:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - KARACAHÖYÜK : 209 BULVAR , 551.SOKAK , 552.SOKAK , 553.SOKAK , 554.SOKAK , 555.SOKAK , 556.SOKAK , 557.SOKAK , 558.SOKAK , 559.SOKAK , 560.SOKAK , 562.SOKAK , 563.SOKAK , ALPU YOLU SOKAK , ÇEVRE YOLU BULVAR 11.12.2025 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 10:00 - 14:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. ÖZEL TRAFOLAR KESİNTİDEN ETKİLENECEKTİR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Mahmudiye:
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-09:00 -11.12.2025-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - GÜLLÜCE : GÜLLÜCE SOKAK 11.12.2025 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 18:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-09:00 -11.12.2025-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - HAMİDİYE : ANKARA ÇEVRE YOLU BULVAR , HAMİDİYE SOKAK 11.12.2025 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 18:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-09:00 -11.12.2025-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - ORTA : , BENEK SOKAK MERKEZ - YENİ : , CUMHURİYET CADDE , BÜLBÜL SOKAK , GAZİ SOKAK , KALFA SOKAK , KURAL SOKAK , KÜÇÜK SOKAK , LALE CADDE , STADYUM CADDE , TÖRE SOKAK , YALÇIN SOKAK 11.12.2025 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 18:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-10:00 -11.12.2025-17:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - AKYURT : , AKYURT SOKAK MERKEZ - BALÇIKHİSAR : , BALÇIKHİSAR SOKAK MERKEZ - DOĞANCA : , DOĞANCA SOKAK MERKEZ - FAHRİYE : , FAHRİYE SOKAK MERKEZ - GÜLLÜCE : , GÜLLÜCE SOKAK MERKEZ - HAMİDİYE : , ANKARA ÇEVRE YOLU BULVAR , HAMİDİYE SOKAK MERKEZ - İSMETPAŞA : , İSMETPAŞA SOKAK MERKEZ - KAYMAZYAYLA : , KAYMAZYAYLA SOKAK MERKEZ - MESUDİYE : , MESUDİYE SOKAK MERKEZ - ŞEREFİYE : , ŞEREFİYE SOKAK MERKEZ - TOKATHAN : , TOKATHAN SOKAK MERKEZ - TOPKAYA : , TOPKAYA SOKAK MERKEZ - YENİKÖY : , YENİKÖY SOKAK MERKEZ - YEŞİLYURT : , YEŞİLYURT SOKAK MERKEZ - ÇAL : , ARSLAN SOKAK , AYAZ SOKAK , BAŞER SOKAK , BAYRAM SOKAK , CÖMERT SOKAK , CÖNGER YOLU KÜME EVLER , ÇANTA SOKAK , ÇEKİÇ SOKAK , ÇİFTLİK SOKAK , ÇİĞDEM SOKAK , DOĞAN SOKAK , GÜNEY SOKAK , GÜVERCİN SOKAK , KAHYA SOKAK , KANAL SOKAK , KAYA SOKAK , KAZANKAYA SOKAK , KOŞUYOLU SOKAK , KULACA SOKAK , LİSE SOKAK , ORTAOKUL CADDE , ÖZEN SOKAK , ÖZKARA SOKAK , SAĞLAM SOKAK , SÖNMEZ SOKAK , UĞUR SOKAK , YAVUZ SOKAK , YENİKÖY CADDE , YIKIN SOKAK , YILDIZ SOKAK , YÜKSEL SOKAK MERKEZ - IŞIKLAR : , ATATÜRK CADDE , CUMHURİYET CADDE , GÜL SOKAK , 18 EYLUL CADDE , AKTAN SOKAK , ATILIM SOKAK , BANKA CADDE , BİLİR SOKAK , BİRCAN SOKAK , BOLAT SOKAK , ÇINAR CADDE , ÇİFTELER YOLU KÜME EVLER , DEMİROL SOKAK , DÜLGER SOKAK , EĞERCİ SOKAK , ELTİLER SOKAK , ENGİN SOKAK , EROL SOKAK , ESKİŞEHİR CADDE , FIRIN SOKAK , HAL SOKAK , HAMAM CADDE , HASTAHANE CADDE , İNCİ SOKAK , KANTAR SOKAK , KARANFİL SOKAK , KORDONBOYU SOKAK , LİSE SOKAK , MANDIRA YOLU KÜME EVLER , MECİDİYE YOLU KÜME EVLER , MERCAN SOKAK , ORMAN CADDE , ÖZDEN SOKAK , SANEM SOKAK , SARAÇOĞLU SOKAK , ŞEHİT FEDAİL AYDIN CADDE , ŞEHİT MÜNİR NURETTİN ABACI CADDE , ŞEHİT NADİR ŞİMŞEK SOKAK , ŞEHİT UĞUR DÜLGER CADDE , TANRIVERDİ SOKAK , TARKAN SOKAK , TEZCAN SOKAK , TEZEL SOKAK , TİGEM KÜME EVLER , ÜLKER SOKAK , VURAL SOKAK , YILMAZ SOKAK , YORULMAZ SOKAK , YÖRÜKOĞLU SOKAK , YÜCEL SOKAK , ZAMBAK SOKAK MERKEZ - ORTA : , CUMHURİYET CADDE , 18 EYLÜL CADDE , AKGÜL SOKAK , AKGÜN CADDE , ALKIŞ SOKAK , ARMAĞAN SOKAK , AVCI SOKAK , BELEDİYE SOKAK , BENEK SOKAK , CÖNGER KÜME EVLER , CÖNGER YOLU KÜME EVLER , ÇAMLICA CADDE , ÇATALTEPE MEVKİİ KÜME EVLER , DEĞİRMEN SOKAK , DÜNDAR SOKAK , ERDOĞMUŞ SOKAK , ESKİŞEHİR CADDE , HASTANE CADDE , ILICA SOKAK , İLERİ SOKAK , KARA SOKAK , KARATAŞ SOKAK , KIRIKÇI SOKAK , KIZILDAĞ SOKAK , KÖSE SOKAK , KURAL SOKAK , LALE CADDE , LİSE SOKAK , OFİS CADDE , ORMAN CADDE , ORTA SOKAK , PEHLİVAN SOKAK , SEDAT AVCİL SOKAK , STADYUM CADDE , ŞEHİT NADİR ŞİMŞEK SOKAK , YAPICI SOKAK MERKEZ - YENİ : , CUMHURİYET CADDE , 18 EYLÜL CADDE , ADALI SOKAK , AKGÜN CADDE , AKKUŞ SOKAK , ALGÜL SOKAK , BAYKAL SOKAK , BÜLBÜL SOKAK , CAMİ SOKAK , ÇAMLICA CADDE , ÇETİN SOKAK , ÇİMENLER SOKAK , DEĞİRMEN SOKAK , DOKUZAĞAÇ SOKAK , DONATIM SOKAK , ERLER SOKAK , ESKİŞEHİR CADDE , FİDAN SOKAK , GAZİ SOKAK , GÖLCÜK SOKAK , HASTANE CADDE , KAHRAMAN SOKAK , KALFA SOKAK , KURAL SOKAK , KURTULUŞ CADDE , KÜÇÜK SOKAK , LALE CADDE , MESUDİYE HUDUDU SOKAK , MESUDİYE YOLU KÜME EVLER , MUTLU SOKAK , NECATİBEY SOKAK , OFİS CADDE , OKUL SOKAK , ORMAN CADDE , STADYUM CADDE , ŞEHİT TGM.GÜNER ÇAKAR SOKAK , TAVUKÇU SOKAK , TÖRE SOKAK , TRAFO SOKAK , YALÇIN SOKAK , YETEK SOKAK , YİGİT SOKAK , YÖRÜK SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır .Kesintiden 3.şahıs trafolar ve işletmeler etkilenecektir. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Çifteler:
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-09:00 -11.12.2025-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - KADIKUYUSU : 1.KÜME (1.KÜME) SOKAK , 1.KÜME (KADIKUYUSU) 1 SOKAK , 1.KÜME (KADIKUYUSU) SOKAK , 1.KÜME 1 SOKAK , 1.KÜME 2 SOKAK , 1.KÜME SOKAK , KÜME-2 SOKAK , KÜME-3 SOKAK 11.12.2025 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 18:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-09:00 -11.12.2025-18:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - DİKMEN : 1 SOKAK , 10 SOKAK , 11 SOKAK , 12 SOKAK , 13 SOKAK , 14 SOKAK , 2 SOKAK , 3 SOKAK , 4 SOKAK , 5 SOKAK , 6 SOKAK , 7 SOKAK , 8 SOKAK , 9 SOKAK , KÖRHASAN DİKMEN YOLU CADDE 11.12.2025 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 18:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-09:00 -11.12.2025-13:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - ÇİFTÇİ : FENER SOKAK , SANAYİ SİTESİ B/BLOK SOKAK , SANAYİ SİTESİ C/BLOK SOKAK , SANAYİ SİTESİ F/BLOK SOKAK 11.12.2025 TARİHİNDE PLANLI BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 09:00 - 13:00 SAATLERİ ARASINDA ENERJİ KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-09:00 -11.12.2025-17:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - ORTAKÖY : AŞAĞI KÖY SOKAK , ORTAKÖY SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ Şebeke tesis, bakım onarım çalışmaları nedeniyle11.12.2025-10:00 -11.12.2025-17:00tarihi ve saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacaktır. MERKEZ - ABBASHALİMPAŞA : , 1 SOKAK , 10 SOKAK , 11 SOKAK , 12 SOKAK , 13 SOKAK , 14 SOKAK , 15 SOKAK , 16 SOKAK , 17 SOKAK , 18 SOKAK , 19 SOKAK , 2 SOKAK , 20 SOKAK , 21 SOKAK , 22 SOKAK , 23 SOKAK , 3 SOKAK , 4 SOKAK , 5 SOKAK , 6 SOKAK , 7 SOKAK , 8 SOKAK , 9 SOKAK , KÖY İÇİ KÜME EVLER MERKEZ - ARSLANLI : , 1.KÜME SOKAK , 2.KÜME SOKAK , 3.KÜME SOKAK , 4.KÜME SOKAK MERKEZ - BAŞKURT : , BAŞKURT SOKAK MERKEZ - BELPINAR : , BELPINAR SOKAK MERKEZ - ÇATMAPINAR : , ÇATMAPINAR SOKAK MERKEZ - DİKİLİKAYA : , DİKİLİKAYA SOKAK MERKEZ - DİKMEN : , 1 SOKAK , 10 SOKAK , 11 SOKAK , 12 SOKAK , 13 SOKAK , 14 SOKAK , 2 SOKAK , 3 SOKAK , 4 SOKAK , 5 SOKAK , 6 SOKAK , 7 SOKAK , 8 SOKAK , 9 SOKAK , KÖRHASAN DİKMEN YOLU CADDE MERKEZ - DOĞANAY : , DOĞANAY 1 SOKAK , DOĞANAY SOKAK MERKEZ - EMİNEKİN : , 1.KÜME (EMİNEKİN) 1 SOKAK , 1.KÜME (EMİNEKİN) 2 SOKAK , 1.KÜME (EMİNEKİN) 3 SOKAK , 1.KÜME (EMİNEKİN) 4 SOKAK , 1.KÜME (EMİNEKİN) SOKAK , 1.KÜME 1 SOKAK , 1.KÜME 2 SOKAK , 1.KÜME 3 SOKAK , 1.KÜME 4 SOKAK , 1.KÜME 5 SOKAK , 1.KÜME SOKAK , EMİNEKİN (KÖY İÇİ) KÖY SOKAĞI , EMİNEKİN KÖRHASAN YOLU CADDE , KÖYÜN KENDİSİ SOKAK MERKEZ - ILICABAŞI : , 1.KÜME (ILICABAŞI) 1 SOKAK , 1.KÜME (ILICABAŞI) SOKAK , 1.KÜME 1 SOKAK , 1.KÜME SOKAK , ILICABAŞI KÜME EVLER MERKEZ - KADIKUYUSU : , 1.KÜME (1.KÜME) SOKAK , 1.KÜME (KADIKUYUSU) 1 SOKAK , 1.KÜME (KADIKUYUSU) SOKAK , 1.KÜME 1 SOKAK , 1.KÜME 2 SOKAK , 1.KÜME SOKAK , KÜME-2 SOKAK , KÜME-3 SOKAK MERKEZ - KÖRHASAN : , 1.KÜME (KÖRHASAN) 1 SOKAK , 1.KÜME (KÖRHASAN) 2 SOKAK , 1.KÜME (KÖRHASAN) 3 SOKAK , 1.KÜME (KÖRHASAN) 4 SOKAK , 1.KÜME (KÖRHASAN) 5 SOKAK , 1.KÜME (KÖRHASAN) 6 SOKAK , 1.KÜME (KÖRHASAN) 7 SOKAK , 1.KÜME (KÖRHASAN) 8 SOKAK , 1.KÜME (KÖRHASAN) SOKAK , 1.KÜME 1 SOKAK , 1.KÜME 2 SOKAK , 1.KÜME 3 SOKAK , 1.KÜME 4 SOKAK , 1.KÜME 5 SOKAK , 1.KÜME 6 SOKAK , 1.KÜME 7 SOKAK , 1.KÜME 8 SOKAK , 1.KÜME 9 SOKAK , 1.KÜME SOKAK , EMİNEKİN KÖRHASAN YOLU CADDE , KÖRHASAN DİKMEN YOLU CADDE MERKEZ - ORTAKÖY : , AŞAĞI KÖY SOKAK , ORTAKÖY SOKAK MERKEZ - SADIROĞLU : , SADIROĞLU SOKAK MERKEZ - SAİTHALİMPAŞA : , 1.SOKAK (SAİTHALİMPAŞA) 1 , 1.SOKAK (SAİTHALİMPAŞA) 2 , 1.SOKAK (SAİTHALİMPAŞA) 3 , 1.SOKAK (SAİTHALİMPAŞA) 4 , 1.SOKAK (SAİTHALİMPAŞA) 5 , 1.SOKAK (SAİTHALİMPAŞA) , 1.SOKAK 1 , 1.SOKAK 2 , 1.SOKAK 3 , 1.SOKAK 4 , 1.SOKAK 5 , 1.SOKAK , KÖY MERKEZİ SOKAK MERKEZ - SARIKAVAK : , HACILAR SOKAK , KARAKAYA SOKAK , SARIKAVAK SOKAK MERKEZ - ALİKAN : , YENİDOĞAN SOKAK MERKEZ - YILDIZÖREN : , 1.SOKAK (YILDIZÖREN) 1 , 1.SOKAK (YILDIZÖREN) 2 , 1.SOKAK (YILDIZÖREN) 3 , 1.SOKAK (YILDIZÖREN) , 1.SOKAK 1 , 1.SOKAK 2 , 1.SOKAK 3 , 1.SOKAK 4 , 1.SOKAK , YILDIZÖREN KÜME EVLER MERKEZ - ZAFERHAMİT : , ZAFERHAMİT SOKAK MERKEZ - ADALAR : , GÜL SOKAK , ADA SOKAK , AKASYA SOKAK , AKTAN SOKAK , ARAS SOKAK , ATATÜRK BULVAR , AYGÜL SOKAK , BATI SOKAK , BAYINDIR SOKAK , BESİHANELER SOKAK , BİRİNCİ ÇARŞI SOKAK , BİRİNCİ HALİÇİ SOKAK , BOSNA SOKAK , BULUR SOKAK , CEYHAN SOKAK , CEYLAN SOKAK , COŞKUN SOKAK , CUMHURİYET MEYDAN , ÇAVUŞ SOKAK , ÇELİK ÇIKMAZI SOKAK , ÇELİK SOKAK , ÇETİNEL SOKAK , ÇEVREYOL SOKAK , ÇINAR ÇEŞME SOKAK , DİBEK SOKAK , DÖRDÜNCÜ ÇARŞI SOKAK , DR.SADIK AHMET SOKAK , DURU SOKAK , EMİNEKİN CADDE , EMİRHAN SOKAK , EMNİYET BULVAR , ER SOKAK , ERCİYES SOKAK , ERTUĞRUL GAZİ SOKAK , FAHRETTİN KERİM GÖKAY SOKAK , FERAH SOKAK , GENERAL SOKAK , GİRNE CADDE , GÖKBERK SOKAK , GÜDER SOKAK , GÜNEY SOKAK , HAL VE AÇIK PAZAR MEYDANI , HOCA AHMET YESEVİ SOKAK , HUZUR SOKAK , IŞIK SOKAK , İKİNCİ ÇARŞI SOKAK , İKİNCİ HALİÇİ SOKAK , İMAM HATİP LİSESİ SOKAK , İYİGÜN SOKAK , KAFKAS CADDE , KANAL SOKAK , KANARYA SOKAK , KARAÇAY SOKAK , KIYI SOKAK , KUBBELİ CAMİİ SOKAK , KURTİNİ SOKAK , KUYUCAK CADDE , KUZEY SOKAK , KÜLTÜR SİTE SOKAK , LALE SOKAK , MANAS SOKAK , MEHMET AKİF SOKAK , MEVLANA SOKAK , MEZBAHANELER SOKAK , MUSTAFA KÖKTEN SOKAK , NENE HATUN SOKAK , ONBAŞI SOKAK , ÖZDEN SOKAK , PANAYIR SOKAK , PARK SOKAK , PAŞA SOKAK , POTAŞ SOKAK , POYRAZ SOKAK , RUSÇUK SOKAK , SAAT KULE SOKAK , SANAYİ ÇARŞISI SOKAK , SEDİR SOKAK , SELVİ SOKAK , SERAMİK SOKAK , SEYHAN SOKAK , SİNAN SOKAK , SİVRİHİSAR CADDE , SULTAN SANCAR SOKAK , ŞHT.ASB.SONER ÖZÜBEK SOKAK , TELLİ SOKAK , TÜRKMEN SOKAK , UÇAK SOKAK , UĞURAL SOKAK , ÜÇÜNCÜ ÇARŞI SOKAK , YAGAN SOKAK , YAŞATAN SOKAK , YENİ DÜKKANLAR SOKAK , YILDIRIM CADDE , YÖRÜK SOKAK , YUNUS EMRE SOKAK , YÜCE SOKAK , ZAMBAK SOKAK , ZİYA CANSU SOKAK MERKEZ - ÇİFTÇİ,
ARALIK SOKAK , ARTAŞ SOKAK , ASMA SOKAK , ASYA SOKAK , ATATÜRK BULVAR , ATMACA SOKAK , BAĞLIK SOKAK , BATTAL GAZİ SOKAK , BİLLUR SOKAK , BOSTAN SOKAK , BURÇ SOKAK , CAMİİ SOKAK , ÇİÇEK SOKAK , ÇUKUR SOKAK , DERE SOKAK , ESKİŞEHİR CADDE , ETKİN SOKAK , EYLÜL SOKAK , FENER SOKAK , FULYA SOKAK , GİREYHAN SOKAK , GÖÇEBE SOKAK , GÜLÇİÇEK SOKAK , HAYRİYE CADDE , HÜRRİYET SOKAK , KIBRIS SOKAK , KIRIM SOKAK , KORELİ SOKAK , KULE SOKAK , KUMBAYIRI SOKAK , KÜRKÇÜ SOKAK , MADIMAK SOKAK , MEŞE SOKAK , MUAMMER KİREMİTÇİ SOKAK , OSMANLI SOKAK , ÖNDER SOKAK , SANAYİ SİTESİ 1. SOKAK , SANAYİ SİTESİ A/BLOK SOKAK , SANAYİ SİTESİ B/BLOK SOKAK , SANAYİ SİTESİ C/BLOK SOKAK , SANAYİ SİTESİ D/BLOK SOKAK , SANAYİ SİTESİ E/BLOK SOKAK , SANAYİ SİTESİ F/BLOK SOKAK , SANAYİ SİTESİ G BLOK SOKAK , SAVAK SOKAK , SERÇE SOKAK , SÜLEYMAN GÜLTEKİN SOKAK , ŞANTİYE SOKAK , TARIM SOKAK , UZAY CADDE , ÜZÜMLÜ SOKAK , YAMAÇ SOKAK , YENİ SOKAK , YENİCE SOKAK , ZAMBAK SOKAK MERKEZ - ERBAP : , ABDİ İPEKÇİ SOKAK , ARAYAN SOKAK , AYDINLAR SOKAK , BAĞLAR SOKAK , BORSA SOKAK , ÇEŞME SOKAK , DÖNGEL MEYDAN , DURU SOKAK , EMNİYET BULVAR , FEVZİ ÇAKMAK SOKAK , GİRNE CADDE , GÜLER SOKAK , İBRAHİM DEDE CADDE , İBRAHİM DİNÇER SOKAK , İHSANİYE CADDE , KANAL SOKAK , KAYA SOKAK , KINALI SOKAK , MİMAR SİNAN SOKAK , NEHİR SOKAK , OFİS SOKAK , OKUL SOKAK , ÖZCAN KARABACAK SOKAK , ÖZTÜRK SOKAK , SAKARYA BAŞI MEYDAN , SAKARYA BULVAR , SERAP SOKAK , SİLO SOKAK , SOĞUK PINAR SOKAK , ŞAHİN SOKAK , TAŞKIN SOKAK , TURGUT REİS SOKAK , ULUBATLI HASAN SOKAK , YAVUZ SULTAN SELİM SOKAK , YAYLA KÜME EVLER , ZAHİRE SOKAK , ZÜBEYDE HANIM SOKAK MERKEZ - SAKARYA : , ATATÜRK BULVAR , ATEŞ SOKAK , AYDIN SOKAK , BARUT SOKAK , BASIN SOKAK , BELDE SOKAK , CUMHURİYET MEYDAN , ÇAKMAK SOKAK , ÇARŞICAMİ SOKAK , DOĞRUYOL SOKAK , DORUK SOKAK , DÖNGEL SOKAK , DR.M.ŞEMSETTİN SÖNMEZ SOKAK , DURAK SOKAK , EFE SOKAK , EĞİTİM SOKAK , ERDEN SOKAK , ERTEN SOKAK , ESKİŞEHİR CADDE , FATİH SULTAN MEHMET SOKAK , FIRIN SOKAK , GİRNE CADDE , GÖNENLİ SOKAK , GÜLTEKİN SOKAK , GÜNGÖR SOKAK , HABİLAKAN SOKAK , HAN SOKAK , HAPİSHANE SOKAK , HASTAHANE CADDE , HÜRRİYET SOKAK , IŞIN SOKAK , KARAÇAM SOKAK , KAYMAKAM HÜSMENBEY SOKAK , KOCA HASAN SOKAK , KOZANOĞLU SOKAK , NAMIK KEMAL CADDE , PALMİYE SOKAK , SALİM YÜKSEL CADDE , SAVRAN SOKAK , SİVRİ SOKAK , SÜZER SOKAK , ŞEKER SOKAK , ŞHT.FAHRETTİN ÖZDEN SOKAK , TARIM SOKAK , ÜN SOKAK , ÜNAL SOKAK , ÜRÜN SOKAK , YALÇIN SOKAK , YUNUS EMRE SOKAK MERKEZ - YENİ : , AŞIK ZÜLALİ SOKAK , ATATÜRK BULVAR , BEDEL SOKAK , BEŞİKTAŞ SOKAK , BULUR SOKAK , CENGİZ HAN SOKAK , CEYLAN SOKAK , CONKBAYIRI SOKAK , ÇEVREYOL SOKAK , ÇİFTÇİ SOKAK , ÇİFTELER YOLU CADDE , DAR SOKAK , DEMİRÖZÜ SOKAK , DİLEK SOKAK , DÜZGÜN CADDE , EREN CADDE , ERGENEKON SOKAK , ESEN CADDE , ESKİŞEHİR CADDE , GÜLVEREN SOKAK , GÜNEŞ SOKAK , HERSEK SOKAK , İKİZKUYU SOKAK , İMREN SOKAK , İSTİKBAL SOKAK , KESER SOKAK , KUYUBAŞI SOKAK , MUSTAFA KÖKTEN SOKAK , OSMANGAZİ SOKAK , ÖZDEN SOKAK , PAPATYA SOKAK , SALTUK BUĞRAHAN SOKAK , SARILAR SOKAK , SERAMİK SOKAK , SİVRİHİSAR CADDE , UYANIK SOKAK , YENİ ÇAĞ SOKAK , YILDIZ SOKAK , YÜCE SOKAK MERKEZ - YENİDOĞAN : , ATATÜRK BULVAR , AYORAK SOKAK , BALTAJ SOKAK , BEŞİKTAŞ SOKAK , BOYACILAR SOKAK , CENGİZ HAN SOKAK , CONKBAYIRI SOKAK , ÇEVREYOL SOKAK , DEDELER SOKAK , DERMAN SOKAK , DEVA SOKAK , DONATIM SOKAK , EREN CADDE , ERGENEKON SOKAK , ESEN CADDE , ESKİŞEHİR CADDE , GÜNDOĞDU SOKAK , GÜNEŞ SOKAK , HÜRÜN SOKAK , İMREN SOKAK , KURT SOKAK , MENEKŞE SOKAK , OSMANGAZİ SOKAK , PANCAR SOKAK , SARDUNYA SOKAK , SPOR SOKAK , SÜMBÜL SOKAK , ŞHT.MURAT KOZAN SOKAK , ŞİFA SOKAK , YILDIZ SOKAK Yatırım işleri kapsamında çalışma yapılacaktır .Kesintiden 3.şahıs trafolar ve işletmeler etkilenecektir. Bu bölgelerde yapılacak çalışmalar erken tamamlandığı takdirde ilan edilen iş bitim saati beklenmeksizin elektrik verilecektir.