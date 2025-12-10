Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı sunumda uzun süredir kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak tartışılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin (GETAD) uygulanma takvimini açıkladı. Yılmaz, düşük gelirli haneleri desteklemeyi amaçlayan yeni modelin 2025 yılında bazı illerde pilot olarak başlayacağını, yapılan değerlendirmelerin ardından 2027’de tüm Türkiye’de devreye alınacağını söyledi. Yeni sistemin, sosyal yardımları tek çatı altında birleştiren ve istihdamı teşvik eden bir yapıya sahip olacağı vurgulandı.



