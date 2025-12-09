3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 1. derece memura 3600 ek gösterge son dakika 2025 geldi mi, ne zaman Meclis'e gelecek?

Kamu çalışanlarının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi yeniden TBMM gündemine taşınıyor. Düzenlemenin, birinci dereceye ulaşan ve 25 yıl hizmet süresini dolduran memurları kapsaması planlanıyor. Yasalaşması halinde, memur maaşları ile emekli ikramiyelerinde önemli artışlar yaşanacak. Teklifin önümüzdeki günlerde Genel Kurul’da görüşülmesi bekleniyor.
Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik süreç yeniden başlıyor. TBMM Genel Kurulu’na gelmesi beklenen yasa teklifi, birinci dereceye yükselen ve 25 yıl hizmet süresini dolduran kamu çalışanlarının maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde artış sağlayacak. Düzenleme, kamu personeli arasında gelir adaletini güçlendirmeyi hedefliyor.
Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge için yeni adım atılıyor. Hükûmetin üzerinde çalıştığı düzenleme, emekli maaşları ve ikramiyelerde önemli iyileştirmeler getirecek. Birinci dereceye ulaşan ve 25 yıl hizmet süresi bulunan memurları kapsayan teklif, kısa süre içinde Meclis Genel Kurulu’na sunulacak.
Memurların yıllardır beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi, TBMM'de görüşülmeye devam ediyor. Torba yasa kapsamında, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e indirilmesi, ev hanımlarına prim desteği sağlanması ve taşeron işçilere kadro verilmesi gibi düzenlemeler de ele alınıyor. Bu reformların, milyonlarca vatandaşı etkilemesi ve önemli iyileştirmeler getirmesi bekleniyor. 3600 ek gösterge torba yasa düzenlemesi için gözler Çalışma Bakanlığı’na çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 3600 ek göstergeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yasalaşacak olan 3600 ek gösterge için Türkiye Büyük Millet Meclis’nde ele alınıp, milletvekillerinin oylarıyla TBMM’den geçmesi bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, ek gösterge kapsamı genişleyecek mi, 3600 ek gösterge torba yasada var mı?
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz." Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.
3600 ek gösterge torba yasada var mı?
Meclis yeni yasama yılına 1 Ekim’de başladı. Meclis gündeminde torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.
3600 Ek Gösterge Ne Zaman Yasalaşacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi, yeni yasama döneminde mecliste ele alınacak. Bu düzenleme ile birlikte memur maaşlarında önemli artışlar bekleniyor. 30 yıllık hizmet süresini tamamlayan memurların maaşlarına 4.500 TL, emeklilik ikramiyelerine ise 150.000 TL ekleme yapılması bekleniyor.