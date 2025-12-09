ALES SINAV SONUÇLARI SON AÇIKLAMALAR: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama ekranı açıldı mı?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı yılın son ALES oturumu geride kaldı. Sınavın ardından gözler sonuçların ilan edileceği tarihe çevrildi. ÖSYM’nin sonuç takvimine yönelik beklenti artarken, adaylar “ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte ALES sonuç sorgulama ekranına dair güncel bilgiler…
Yüksek lisans ve akademik kadro başvuruları için büyük önem taşıyan ALES’te yılın üçüncü sınavı geçtiğimiz hafta tamamlandı. Sınavın hemen ardından sonuç heyecanı başladı. ÖSYM'nin açıklama takvimi merak konusu olurken, adaylar sonuç ekranına erişim için geri sayıma geçti. ALES sonuç tarihine dair en son gelişmeler…
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2025 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 23 Kasım'da uygulanan 2025-ALES/3 sınavının sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü erişime açılacak.
ALES 2026 NE ZAMAN?
2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek ilk ALES sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde, İkinci ALES sınavı 26 Temmuz tarihinde, Üçüncü ve son ALES sınavı ise 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES 2026 BAŞVURU TARİHLERİ
ALES/1 sınavı için başvurular 25 Mart-2 Nisan tarihleri arasında alınacak.
ALES/2 sınavı için başvurular 10-18 Haziran tarihleri arasında alınacak.
ALES/3 sınavı için başvurular 7-15 Ekim tarihleri arasında alınacak.