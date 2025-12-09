ALES SINAV SONUÇLARI SON AÇIKLAMALAR: ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama ekranı açıldı mı?

Yüksek lisans ve akademik kadro başvuruları için büyük önem taşıyan ALES’te yılın üçüncü sınavı geçtiğimiz hafta tamamlandı. Sınavın hemen ardından sonuç heyecanı başladı. ÖSYM'nin açıklama takvimi merak konusu olurken, adaylar sonuç ekranına erişim için geri sayıma geçti. ALES sonuç tarihine dair en son gelişmeler…