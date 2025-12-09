SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEME TARİHLERİ SON AÇIKLAMALAR: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ile ilgili Türk Sağlık-Sen Başkanı Önder Kahveci'den açıklama geldi. Kahveci'nin ifadelerine göre; bazı illerde 90.000 TL nakit ve 10.000 TL para puan olmak üzere toplam 100.000 TL civarında bir banka promosyonu teklifi gündemde.