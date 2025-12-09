Bursa'da yaşayan ve oturdukları ilçelerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, 9 Aralık 2025 Salı günü su kesintisi programını sorguluyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ), yoğun yağış ve içme suyundaki bulanıklık nedeniyle 6 ilçede su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Bazı ilçelerde ise kesinti 9 saate kadar sürecek. Peki, hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 9 Aralık BUSKİ su kesintisi programı.
Bursa’da BUSKİ’nin sürdürdüğü altyapı yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kent genelinde planlı su kesintileri uygulanıyor. Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, İnegöl ilçelerindeki bazı mahallelerde belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. Kesintilerin ne zaman başlayacağı, hangi bölgeleri kapsadığı ve hangi saatlerde yeniden su sağlanacağı ise BUSKİ tarafından ilan edilen güncel kesinti programında paylaşıldı. İşte 9 Aralık Salı ilçelere göre su kesintisi listesi ve tüm detaylar.
GEMLİK
KURŞUNLU
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/11/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 27/11/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Gemlik İlçesi Kurşunlu Mahallesi ve civarında 27.11.2025 - 09.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
İNEGÖL
CUMHURİYET
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 06/12/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarı 06.12.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
MUSTAFAKEMALPAŞA
HAMZABEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/12/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 17/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 08/12/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Hamzabey, Atariye, Vıraca, Şevketiye, Şerefiye ve Yüzbaşı Sabribey Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 08.12.2025 - 17.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.
NİLÜFER
ÖZLÜCE
Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/12/2025 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2025 12:00
Kesim Tarihi: 09/12/2025 10:00
Açıklama: NİLÜFER İlçesi C4_K_Özlüce Alt Bölgesinde Bulunan Özlüce Mahallesi Çançiçeği Sokak Ve Civarında ''Arıza'' Çalışmaları Nedeniyle 09.12.2025 Tarihinde 10:00 ile 12:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Uygulanacaktır.
OSMANGAZİ
ALACAHIRKA
Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/12/2025 11:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2025 14:00
Kesim Tarihi: 09/12/2025 11:00
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; G2_C_Gec Alt Bölgesinde Bulunan Alacahırka Mahallesi Aptal Murat Sokak Ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 09.12.2025 Tarihinde 11:00 ile 14:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.
OSMANGAZİ
DEMİRTAŞ BARBAROS
Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/12/2025 11:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2025 14:30
Kesim Tarihi: 09/12/2025 11:30
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ C4_GEÇ Alt Bölgesinde Bulunan, Demirtaş Barbaros Mahallesi Barboros Cadde ve Civarı " ARIZA " Çalışmaları Nedeniyle 09.12.2025 Tarihinde 11:30 ile 14:30 Saatleri Arasında "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
OSMANGAZİ
İBRAHİMPAŞA
Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/12/2025 11:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2025 12:00
Kesim Tarihi: 09/12/2025 11:00
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; G1_C Alt Bölgesinde Bulunan İbrahimpaşa Mahallesi İbrahimpaşa Caddesi Ve Civarı ''ARIZA'' Çalışması Nedeniyle 09.12.2025 Tarihinde 11:00 ile 12:00 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Yapılacaktır.
YILDIRIM
VAKIF
Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/12/2025 10:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 09/12/2025 11:30
Kesim Tarihi: 09/12/2025 10:30
Açıklama: YILDIRIM İlçesi C4_K_VAKIF Alt Bölgesinde Bulunan Vakıf Mahallesi Vazo Sokak Ve Civarında ''Arıza'' Çalışmaları Nedeniyle 09.12.2025 Tarihinde 10:30 ile 11:30 Saatleri Arasında ''SU KESİNTİSİ'' Uygulanacaktır.