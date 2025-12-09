Bazı ünlü haber sunucularının da adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturmanın, Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’a kadar uzandığı aktarıldı.

Ersoy, İstanbul İl Jandarma ekiplerince, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz, Ersoy'un kullanmak amacıyla uyuşturucu satın almak, bulundurmak veya kullanılmasına yer ve imkan sağlamak iddiasıyla gözaltına alındığını belirtti.

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonları

Geçtiğimiz hafta jandarma ekipleri ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlemişti.

Spiker Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alınmıştı.

Ekim ayında İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Talu kardeşler ve Mert Yazıcıoğlu da gözaltına alınmıştı.

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985’te İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladığı öğreniminin ardından 2009 yılında 6 News televizyon kanalında muhabir olarak göreve başladı. Daha sonra TRT’de görev üstlenen Ersoy, 2010 yılında TRT TÜRK – Addis Ababa Temsilciliği görevine getirildi. 2011 yılında başta Libya, Yemen, Şam, Erbil olmak üzere pek çok noktada TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı. Aynı yıl TRT TÜRK Trablus ve Sana muhabirliği görevini yürüttü. 2012 yılında dönemin lideri Muammer Kaddafi ile ölümünden önce son röportajı yapan gazeteci oldu.

2012 yılında TRT Kahire-Mısır Temsilcisi oldu. 2013 yılında TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı görevine getirildi. 2014 yılına gelindiğinde TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bu süreci 2015 yılında "Zenga Zenga"adlı Muammer Kaddafi Belgeseli takip etti. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu.

2017 yılında Habertürk ailesine katılan Ersoy, Manşet, Nedir Ne Değildir gibi programların moderatörlüğünün yanı sıra anahaber sunuculuğunu üstlendi. Bu süreçte Türkiye’nin sınır hattında, Afganistan, Libya ve Filistin gibi sıcak çatışmaların sürdüğü bölgelerde sahadan bildirmeye devam etti.

2022’de Show TV ana haber sunucusu Pınar Erbaş ile evlenen deneyimli televizyoncu ve haberci Mehmet Akif Ersoy’un "Tünel- Gazze'de Yaşamak" adlı bir de kitabı bulunuyor.

Ersoy, geçtiğimiz yıl Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmenliğine atandı.







