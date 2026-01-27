Yeni Şafak
2026 MSÜ başvuruları için son günler! MSÜ başvuruları ne zaman son, hangi tarihte bitecek?

11:1027/01/2026, mardi
Yeni Şafak
MSÜ 2026 Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularında sona yaklaşıldı. ÖSYM takvimine göre adaylar başvurularını o tarihe kadar tamamlayabilecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM üzerinden yapabilir. MSÜ başvuruları ne zaman son, hangi tarihte bitecek? İşte detaylar.

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 MSÜ başvuru kılavuzu ile birlikte sınav sürecine dair tüm ayrıntılar belli oldu. Binlerce aday, başvuru şartları, başvuru ekranı ve sınav tarihleri hakkında bilgi sahibi olarak planlama yapabiliyor. İşte 2026 MSÜ takvimine ilişkin detaylar...

MSÜ BAŞVURU EKRANI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının 29 Ocak'ta sona ereceğini hatırlattı.

Sınava başvurular ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr' internet adresinden yapılacak.




MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş sınavı olan 2026-MSÜ, 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav öncesi adayların başvuru işlemlerini tamamlaması ve kılavuzda yer alan kurallara uygun şekilde hazırlık yapması önem taşıyor.

SINAVA İLİŞKİN DETAYLAR

Adaylar, MSÜ başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin resmi sitesinden veya mobil uygulama üzerinden yapabilecek. Başvurular 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Sınav takvimi, başvuru şartları ve diğer ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-MSÜ Kılavuzu'nda yer alıyor.

#msü
#milli savunma üniversitesi
#msü başvuru
15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
