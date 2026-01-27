MSÜ 2026 Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularında sona yaklaşıldı. ÖSYM takvimine göre adaylar başvurularını o tarihe kadar tamamlayabilecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM üzerinden yapabilir. MSÜ başvuruları ne zaman son, hangi tarihte bitecek? İşte detaylar.

1 /4 ÖSYM'nin yayımladığı 2026 MSÜ başvuru kılavuzu ile birlikte sınav sürecine dair tüm ayrıntılar belli oldu. Binlerce aday, başvuru şartları, başvuru ekranı ve sınav tarihleri hakkında bilgi sahibi olarak planlama yapabiliyor. İşte 2026 MSÜ takvimine ilişkin detaylar...

2 /4 MSÜ BAŞVURU EKRANI Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvurularının 29 Ocak'ta sona ereceğini hatırlattı. Sınava başvurular ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr' internet adresinden yapılacak.







3 /4 MSÜ NE ZAMAN YAPILACAK? Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş sınavı olan 2026-MSÜ, 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav öncesi adayların başvuru işlemlerini tamamlaması ve kılavuzda yer alan kurallara uygun şekilde hazırlık yapması önem taşıyor.