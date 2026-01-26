Samsung Galaxy S26 serisi için kritik detay: Depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı

Samsung’un yeni amiral gemisi ailesi Galaxy S26 serisi için tanıtım öncesi yeni bir iddia gündeme geldi. Depolama seçenekleri ve renk alternatifleriyle ilgili sızıntı, telefonların Avrupa pazarı için listelendiğini gösteriyor.

Depolama seçenekleri Avrupa listelemesinde ortaya çıktı

Finlandiya merkezli bir çevrim içi mağazada yer alan ürün sayfalarına göre Avrupa’da satışa çıkacak Galaxy S26 modellerinde 256 GB depolama alanı standart başlangıç olabilir. Bu ayrıntı, önceki nesilde standart modelin 128 GB ile sunulması nedeniyle dikkat çekti. Sızıntı, Samsung’un özellikle temel modelde depolama kapasitesini yukarı çekebileceğine işaret ediyor.

Galaxy S26 depolama opsiyonları netleşiyor

Paylaşılan bilgilerde serinin depolama seçenekleri şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S26 ve Galaxy S26+: 256 GB ve 512 GB

Galaxy S26 Ultra: 256 GB’tan başlayıp 1 TB’a kadar uzanan seçenekler

Bu yapı, özellikle Ultra modelde yüksek kapasiteli depolama tercihi yapan kullanıcıları hedefleyen bir çeşitliliğe işaret ediyor.

Galaxy S26 renk seçenekleri: siyah, beyaz, açık mavi, kobalt moru

Listelemede depolama kadar öne çıkan bir diğer detay ise renk alternatifleri oldu. Sızıntıya göre seride siyah, beyaz, açık mavi ve kobalt moru seçenekleri bulunacak. Bu renklerin, Avrupa pazarındaki satış planına dahil edildiği ifade ediliyor.

Tanıtım takvimi yaklaşıyor