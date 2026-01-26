Örgüt elebaşları yardım dilendi: İsrail PKK'ya destek paylaşımı yaptı

Esed rejiminin devrilmesi sonrası Ahmed Şara öncülüğündeki Suriye yönetimi, terör örgütü PKK/YPG ile Suriye'ye tam entegrasyon öngören 10 Mart Mutabakatı'nı imzalamış; örgüt süreci baltalayarak masadan kaçmıştı.

Suriye ordusu, örgüt tarafından işgal edilen topraklarına operasyon başlatmıştı.

Kısa sürede toprakların büyük bölümünü geri alan Suriye ordusu, entegrasyon için örgüte bir şans daha verdi.

Suriye Savunma Bakanlığı, YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurdu.

Gündem sıcaklığını korurken İsrail'den örgütü besleyip büyüttüğü örgüte destek açıklaması geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından PKK/YPG'ye destek

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'azınlık' olarak lanse edilen PKK/YPG'nin 'baskı ve şiddetle karşı karşıya kaldığı' ifade edildi.

Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapan İsrail, "İnsan hakları ayrımcılık yapmaz. Sessizlik tarafsızlık anlamına gelmez." diyerek riyakarlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Önce ABD'li senatör sonra örgüt elebaşı itiraf etmişti: PKK, İsrail ile iş birliği içinde

ABD’li Senatör Lindsey Graham, terör örgütü PKK/PYD/SDG unsurlarını “İsrail’le güçlü şekilde hizalanmış müttefikler” olarak tanımlamıştı.

Bu açıklamadan birkaç gün sonra SDG’nin siyasi elebaşlarından İlham Ahmed, İsrailli isimlerle temas halinde olduklarını itiraf etmişti.

Ahmed, bu görüşmelerin desteğe dönüşmesi halinde kaynağı ne olursa olsun her türlü dış yardıma açık olduklarını söylemişti.







