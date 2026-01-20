Yeni Şafak
Önce ABD'li senatör sonra örgüt elebaşı itiraf etti: İsrail ile iş birliği içindeyiz

23:2320/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın açıklamalarının ardından SDG’li İlham Ahmed, İsrail’le temasları doğruladı.
ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın açıklamalarının ardından SDG’li İlham Ahmed, İsrail’le temasları doğruladı.

ABD’li Senatör Lindsey Graham, terör örgütü PKK/PYD/SDG unsurlarını “İsrail’le güçlü şekilde hizalanmış müttefikler” olarak tanımlamıştı. Bu açıklamadan birkaç gün sonra SDG’nin siyasi elebaşlarından İlham Ahmed, İsrailli isimlerle temas halinde olduklarını itiraf etti. Ahmed, bu görüşmelerin desteğe dönüşmesi halinde kaynağı ne olursa olsun her türlü dış yardıma açık olduklarını söyledi. Açıklamalar, Suriye ordusunun terör örgütüne yönelik operasyonlarını artırmasının ardından geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye’deki gelişmelere ilişkin açıklamasında terör örgütü PKK/PYD/SDG unsurlarını “DEAŞ’la mücadelede ana güç” olarak nitelendirirken, bu yapıların yıllardır İsrail’le güçlü şekilde hizalanmış müttefikler olduğunu savundu.

Graham’ın bu ifadeleri, örgüt ile İsrail arasındaki ilişkilere dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

SDG elebaşından açık itiraf

Graham’ın açıklamalarından kısa süre sonra terör örgütü SDG cephesinden gelen sözler, İsrail ile temas iddialarını doğrular nitelikte oldu. SDG’nin üst düzey yöneticilerinden İlham Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada İsrailli yetkililerle doğrudan temas kurulduğunu açıkça kabul etti.

Ahmed, “İsrail devleti tarafından bazı isimlerle bizim tarafımız arasında iletişimler var. Eğer bu görüşmeler destekle sonuçlanırsa, kaynağı ne olursa olsun bu desteğe açık oluruz.” ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkiliden örgüt elebaşı Abdi'ye eleştiri

Öte yandan pazar günü Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında yapılan görüşme öncesi toplantıda ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye, Suriye’de ortaya çıkan yeni siyasi tabloya rağmen örgütün hala Beşşar Esed döneminin şartlarına göre hareket ettiğini söylediği aktarıldı.



