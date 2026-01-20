Önce ABD'li senatör sonra örgüt elebaşı itiraf etti: İsrail ile iş birliği içindeyiz

ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye’deki gelişmelere ilişkin açıklamasında terör örgütü PKK/PYD/SDG unsurlarını “DEAŞ’la mücadelede ana güç” olarak nitelendirirken, bu yapıların yıllardır İsrail’le güçlü şekilde hizalanmış müttefikler olduğunu savundu.

Graham’ın bu ifadeleri, örgüt ile İsrail arasındaki ilişkilere dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

SDG elebaşından açık itiraf

Graham’ın açıklamalarından kısa süre sonra terör örgütü SDG cephesinden gelen sözler, İsrail ile temas iddialarını doğrular nitelikte oldu. SDG’nin üst düzey yöneticilerinden İlham Ahmed, gazetecilere yaptığı açıklamada İsrailli yetkililerle doğrudan temas kurulduğunu açıkça kabul etti.

Ahmed, “İsrail devleti tarafından bazı isimlerle bizim tarafımız arasında iletişimler var. Eğer bu görüşmeler destekle sonuçlanırsa, kaynağı ne olursa olsun bu desteğe açık oluruz.” ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkiliden örgüt elebaşı Abdi'ye eleştiri

Öte yandan pazar günü Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında yapılan görüşme öncesi toplantıda ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın, SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye, Suriye’de ortaya çıkan yeni siyasi tabloya rağmen örgütün hala Beşşar Esed döneminin şartlarına göre hareket ettiğini söylediği aktarıldı.







