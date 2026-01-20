Şam ile SDG Haseke'de anlaştı: Dört gün süre verildi

Suriye Cumhurbaşkanlığı, terör örgütü SDG ile Haseke’nin geleceği ile idari ve askeri entegrasyonuna yönelik mekanizmalar konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu mutabakatın uygulanmasına bugün saat 20.00 itibarıyla başlanacağı bildirildi.

Anlaşma sağlanırsa ordu Haseke ve Kamışlı'ya girmeyecek

Cumhurbaşkanlığına göre, SDG’ye bölgelerin pratik entegrasyonuna ilişkin detaylı bir plan hazırlaması için istişareler kapsamında dört gün süre tanındı. Anlaşmaya varılması halinde Suriye ordusu güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyeceği, kentlerin çevresinde konuşlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Haseke vilayetinin Kamışlı da dahil olmak üzere barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve detayların ilerleyen süreçte ele alınacağı kaydedildi. Suriye ordusunun Kürt köylerine girmeyeceği, bu köylerde yalnızca anlaşmaya uygun şekilde yerel halktan oluşan yerel güvenlik birimlerinin görev yapacağı teyit edildi.

Mazlum Abdi, örgütten bir ismi Bakan Yardımcılığına aday gösterecek

Cumhurbaşkanlığı ayrıca, örgüt elebaşı Mazlum Abdi’nin SDG içinden bir ismi Savunma Bakanı Yardımcılığı görevine aday göstereceğini; Haseke Valiliği için bir isim ile Suriye parlamentosuna katılım ve devlet kurumlarında istihdam edilmek üzere bir liste sunacağını bildirdi.

SDG'ye bağlı sivil kurumlar hükümet yapısına dahil edilecek

Tarafların, örgüte bağlı tüm askeri ve güvenlik güçlerinin Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına entegre edilmesi konusunda mutabakata vardığı, entegrasyonun ayrıntılı mekanizmalarına ilişkin görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. SDG’ye bağlı sivil kurumların da Suriye hükümetinin yapısı içine dahil edileceği aktarıldı.

Örgüt elebaşı Abdi'den açıklama

Suriye Cumhurbaşkanlığından “mutabakat” açıklaması yapılırken, terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’den ise farklı yönde açıklamalar geldi. Abdi, Şam yönetiminin son iki haftadır SDG tarafından önerilen hiçbir ateşkes girişimine yanıt vermediğini öne sürdü.

Kürt çoğunluklu bölgelere çekildiklerini belirten Abdi, bu bölgeleri savunmaktan geri durmayacaklarını ve bunun kendileri için “kırmızı çizgi” olduğunu ifade etti. Abdi ayrıca, Suriye hükümetine saldırıları durdurma ve yeniden müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.