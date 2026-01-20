Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Şam ile SDG Haseke'de anlaştı: Dört gün süre verildi

Şam ile SDG Haseke'de anlaştı: Dört gün süre verildi

18:3020/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasında Haseke’nin idari ve askeri entegrasyonuna yönelik mutabakat sağlandığını duyurdu. Buna göre SDG’ye, bölgelerin pratik entegrasyonuna ilişkin detaylı bir plan hazırlaması için dört gün süre verildi. Açıklamada, örgüt elebaşı Mazlum Abdi’nin SDG içinden bir ismi Savunma Bakanı Yardımcılığı görevine aday göstereceği de belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, terör örgütü SDG ile Haseke’nin geleceği ile idari ve askeri entegrasyonuna yönelik mekanizmalar konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. Açıklamada, söz konusu mutabakatın uygulanmasına bugün saat 20.00 itibarıyla başlanacağı bildirildi.

Anlaşma sağlanırsa ordu Haseke ve Kamışlı'ya girmeyecek

Cumhurbaşkanlığına göre, SDG’ye bölgelerin pratik entegrasyonuna ilişkin detaylı bir plan hazırlaması için istişareler kapsamında dört gün süre tanındı. Anlaşmaya varılması halinde Suriye ordusu güçlerinin Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine girmeyeceği, kentlerin çevresinde konuşlanacağı belirtildi.

Açıklamada, Haseke vilayetinin Kamışlı da dahil olmak üzere barışçıl entegrasyonuna ilişkin takvim ve detayların ilerleyen süreçte ele alınacağı kaydedildi. Suriye ordusunun Kürt köylerine girmeyeceği, bu köylerde yalnızca anlaşmaya uygun şekilde yerel halktan oluşan yerel güvenlik birimlerinin görev yapacağı teyit edildi.

Mazlum Abdi, örgütten bir ismi Bakan Yardımcılığına aday gösterecek

Cumhurbaşkanlığı ayrıca, örgüt elebaşı Mazlum Abdi’nin SDG içinden bir ismi Savunma Bakanı Yardımcılığı görevine aday göstereceğini; Haseke Valiliği için bir isim ile Suriye parlamentosuna katılım ve devlet kurumlarında istihdam edilmek üzere bir liste sunacağını bildirdi.

SDG'ye bağlı sivil kurumlar hükümet yapısına dahil edilecek

Tarafların, örgüte bağlı tüm askeri ve güvenlik güçlerinin Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına entegre edilmesi konusunda mutabakata vardığı, entegrasyonun ayrıntılı mekanizmalarına ilişkin görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. SDG’ye bağlı sivil kurumların da Suriye hükümetinin yapısı içine dahil edileceği aktarıldı.

Örgüt elebaşı Abdi'den açıklama

Suriye Cumhurbaşkanlığından “mutabakat” açıklaması yapılırken, terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’den ise farklı yönde açıklamalar geldi. Abdi, Şam yönetiminin son iki haftadır SDG tarafından önerilen hiçbir ateşkes girişimine yanıt vermediğini öne sürdü.

Kürt çoğunluklu bölgelere çekildiklerini belirten Abdi, bu bölgeleri savunmaktan geri durmayacaklarını ve bunun kendileri için “kırmızı çizgi” olduğunu ifade etti. Abdi ayrıca, Suriye hükümetine saldırıları durdurma ve yeniden müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Suriye
#Terör Örgütü
#SDG
#Anlaşma
#Mazlum Abdi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Küresel belirsizlik altını uçurdu: Ons ve gram altında yeni rekor