ABD YPG'nin 'DEAŞ' hezeyanlarını bitirdi: Barrack'tan 'sona erdi' vurgulu açıklama

18:4520/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, terör örgütü SDG'nin sahadaki birincil anti-DEAŞ gücü olma yönündeki asıl amacı büyük ölçüde sona erdiğini açıkladı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Şam ile SDG arasında varılan 'Haseke' anlaşmasına ilişkin konuştu. "SDG'nin sahadaki birincil anti-DEAŞ gücü olma yönündeki asıl amacı büyük ölçüde sona ermiştir." diyen Barrack, "O dönemde ortaklık kurulacak işleyen bir merkezi Suriye devleti yoktu; Esed rejimi zayıflamıştı, tartışmalı bir durumdaydı ve İran ile Rusya ile olan ittifakları nedeniyle DEAŞ'a karşı uygulanabilir bir ortak değildi. Bugün durum temelden değişmiştir." ifadelerini kullandı.

Son gelişmeler, ABD'nin ayrı bir SDG rolünü uzatmak yerine bu geçişi aktif olarak kolaylaştırdığını göstermektedir.

Ayrıntılar Geliyor...

