ABD YPG'nin 'DEAŞ' hezeyanlarını bitirdi: Barrack'tan 'sona erdi' vurgulu açıklama

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Şam ile SDG arasında varılan 'Haseke' anlaşmasına ilişkin konuştu. "SDG'nin sahadaki birincil anti-DEAŞ gücü olma yönündeki asıl amacı büyük ölçüde sona ermiştir." diyen Barrack, "O dönemde ortaklık kurulacak işleyen bir merkezi Suriye devleti yoktu; Esed rejimi zayıflamıştı, tartışmalı bir durumdaydı ve İran ile Rusya ile olan ittifakları nedeniyle DEAŞ'a karşı uygulanabilir bir ortak değildi. Bugün durum temelden değişmiştir." ifadelerini kullandı.