Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Tokat kura çekilişi sonuçları kazananlar listesi belli oluyor

TOKİ Tokat kura çekilişi sonuçları kazananlar listesi belli oluyor

17:1220/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde TOKİ tarafından yürütülen kura çekimleri sürerken, Tokat’ta da başvuru sahipleri büyük bir heyecan içinde bekleyişini sürdürüyor. Kent genelinde başvuru yapan binlerce vatandaşın merakla takip ettiği kura çekimi, 21 Ocak Çarşamba günü 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu’nda saat 13.00’te yapılacak. Proje kapsamında Tokat merkez ile Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde toplam 3 bin 392 sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi ile 500 bin sosyal konut Tokat hak sahipliği kura çekimi canlı izleme linki de kura günü vatandaşların erişimine açılacak.

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında TOKİ’nin sürdürdüğü kura çekimleri devam ederken, Tokat’ta da başvuru yapan vatandaşlar sonuçlar için geri sayıma geçti. Kent genelinde yoğun ilgi gören kura çekimi, 21 Ocak Çarşamba günü 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu’nda saat 13.00’te gerçekleştirilecek. Proje doğrultusunda Tokat merkez ve ilçelerinde toplam 3 bin 392 sosyal konutun hayata geçirilmesi hedefleniyor. TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi ile 500 bin sosyal konut Tokat hak sahipliği kura çekimi canlı yayın bağlantısı, kura günü itibarıyla vatandaşların erişimine sunulacak.

Tokat TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?

Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


Tokat TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

Tokat TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri listesi için tıklayın

Tokat TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Tokat'ta fiyatlar şu şekilde:

Tokat'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Tokat'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.


Tokat'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

#TOKİ
#TOKİ Tokat kura sonuçları
#500 bin sosyal konut kurası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Küresel belirsizlik altını uçurdu: Ons ve gram altında yeni rekor