500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde TOKİ tarafından yürütülen kura çekimleri sürerken, Tokat’ta da başvuru sahipleri büyük bir heyecan içinde bekleyişini sürdürüyor. Kent genelinde başvuru yapan binlerce vatandaşın merakla takip ettiği kura çekimi, 21 Ocak Çarşamba günü 26 Haziran Kültür Sarayı Adnan Menderes Konferans Salonu’nda saat 13.00’te yapılacak. Proje kapsamında Tokat merkez ile Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde toplam 3 bin 392 sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. TOKİ Tokat kura sonuçları isim listesi ile 500 bin sosyal konut Tokat hak sahipliği kura çekimi canlı izleme linki de kura günü vatandaşların erişimine açılacak.
Tokat TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?
Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. TOKİ, kura çekimlerini resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.
Tokat TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Tokat'ta fiyatlar şu şekilde:
Tokat'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Tokat'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Tokat'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.