Emekli maaş farkı ödemesi SGK 2026 TARİHLERİ! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşına yönelik düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yasalaşacak ve yürürlüğe girecek. 4C Emekli Sandığı maaşları ise Ocak ayının ilk 5 günü hesaplara zamsız olarak yatırılmıştı. Memur emekli maaş farkları ve en düşük emekli maaşına gelen zammın fark ödemelerinin en geç Ocak ayı sonuna kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ayrıca takvim yayınlanması öngörülüyor.