UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Maçlar saat kaçta? Devler Ligi'nde 7. haftanın maç programı ve canlı yayın kanalları

2 /7 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta heyecanı, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 7. hafta maçları, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 18.30’da Kairat Almaty - Club Brugge karşılaşması yapılacak. Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45’te İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i konuk edecek. Devler Ligi’nde 7. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

3 /7 Yayıncı kuruluşlar netleşti Türkiye’de Şampiyonlar Ligi yayın haklarını elinde bulunduran TRT, 7. hafta karşılaşmalarını TRT 1 ve Tabii Spor platformu üzerinden futbolseverlerle buluşturacak. Bu sezon lig aşamasından finale kadar oynanacak tüm maçlar bu mecralardan canlı olarak takip edilebilecek.

4 /7 Galatasaray’ın maçı TRT 1’de 7. hafta kapsamında oynanacak Galatasaray – Atletico Madrid karşılaşması, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45’te RAMS Park’ta yapılacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan alacağı puanla ilk 24 hedefini matematiksel olarak güvence altına almayı amaçlıyor.

5 /7 TRT Spor ve Tabii Spor takvimi Bu hafta TRT Spor ekranlarında Şampiyonlar Ligi maçı yer almayacak. Galatasaray karşılaşması dışındaki tüm müsabakalar, dijital yayın platformu Tabii Spor üzerinden izlenebilecek.

6 /7 20-21 Ocak’ta Tabii Spor’dan yayınlanacak maçlar 20 Ocak Salı ve 21 Ocak Çarşamba günleri oynanacak çok sayıda Şampiyonlar Ligi karşılaşması, farklı Tabii Spor kanalları aracılığıyla canlı yayınlanacak. Programda Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih, Barcelona, Juventus ve Liverpool gibi Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinin maçları da yer alıyor.