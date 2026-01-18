Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Türkiye genelinde 81 ili kapsayan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında kura çekimleri sürüyor. Bu kapsamda 3 bin 754 sosyal konutun hayata geçirileceği Trabzon’da, hak sahipleri TOKİ tarafından noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Trabzon’a ilişkin kura çekimi, 21 Ocak tarihinde Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi’nde saat 11.00 itibarıyla gerçekleştirilecek. Vatandaşlar ise TOKİ Trabzon kura listesi açıklandı mı? sorusuna yanıt ararken, kura çekiminin tarihi, yapılacağı yer ve ilçe ilçe konut dağılımı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Trabzon TOKİ kurasına katılacaklar listesi.

2 /16 TOKİ Trabzon kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon 500 bin sosyal konut kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte Trabzon TOKİ kurasına katılacaklar listesi.

