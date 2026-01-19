Akaryakıt fiyatlarında son durum! 19 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları sık sık değişiyor. Son olarak 16 Ocak gece yarısı motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam gelmişti. Benzinin litre fiyatına, 18 Ocak 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 91 kuruş zam yapıldı. Peki 19 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları.
19 Ocak Pazartesi günü akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam veya indirim yapılmadı ve fiyatlar önceki seviyelerde kaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları sürücülerin takibinde.İşte 19 Ocak itibarıyla üç büyükşehirde benzin, motorin ve LPG fiyatları:
Benzin: 54.00 TL
Motorin: 54.86 TL
LPG: 29.29 TL
Benzin: 53.83 TL
Motorin: 54.69 TL
LPG: 28.69 TL
Benzin: 54.90 TL
Motorin: 55.94 TL
LPG: 29.17 TL
Benzin: 55.19 TL
Motorin: 56.20 TL
LPG: 29.09 TL