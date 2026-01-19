Akaryakıt fiyatlarında son durum! 19 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

19 Ocak Pazartesi günü akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam veya indirim yapılmadı ve fiyatlar önceki seviyelerde kaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları sürücülerin takibinde.İşte 19 Ocak itibarıyla üç büyükşehirde benzin, motorin ve LPG fiyatları: