Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Akaryakıt fiyatlarında son durum! 19 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

Akaryakıt fiyatlarında son durum! 19 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

10:0519/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalarla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları sık sık değişiyor. Son olarak 16 Ocak gece yarısı motorinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş zam gelmişti. Benzinin litre fiyatına, 18 Ocak 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 91 kuruş zam yapıldı. Peki 19 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları.

19 Ocak Pazartesi günü akaryakıt ürünlerinde herhangi bir zam veya indirim yapılmadı ve fiyatlar önceki seviyelerde kaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları sürücülerin takibinde.İşte 19 Ocak itibarıyla üç büyükşehirde benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 54.86 TL

LPG: 29.29 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 53.83 TL

Motorin: 54.69 TL

LPG: 28.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 54.90 TL

Motorin: 55.94 TL

LPG: 29.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 55.19 TL

Motorin: 56.20 TL

LPG: 29.09 TL

#Akaryakıt fiyatları
#motorin fiyatı
#benzin fiyatı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sivas TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ 500 bin sosyal konut Sivas kurası başvuru kabul ve red listesi