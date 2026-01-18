TÜİK 2026 ocak enflasyonunu hangi gün açıklayacak? TCMB beklentileri güncellendi

Türkiye ekonomisinde 2026 yılının ilk yarısına dair beklentiler, ocak ayı enflasyon verileriyle birlikte daha görünür hale gelecek. Açıklanacak rakamlar, hem fiyat istikrarına ilişkin görünüm hem de para politikası beklentileri açısından yakından izleniyor.

2026 ocak enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, 2026 Ocak ayına ilişkin enflasyon verilerini 3 Şubat Salı günü saat 10.00’da yayımlayacak. Böylece yılın ilk resmi enflasyon göstergesi de kamuoyuyla paylaşılmış olacak.

Piyasa beklentileri yukarı yönlü revize edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, ocak ayına ilişkin TÜFE artış beklentisinin önceki aya göre yükseldiğini gösterdi. Bir önceki ankette yüzde 3,44 olarak öngörülen aylık artış tahmini, yeni dönemde yüzde 3,76 seviyesine çıktı.

Yıl sonu ve orta vadeli enflasyon görünümü

Ankete göre, 2026 yılı sonu TÜFE artış beklentisi sınırlı bir gerilemeyle yüzde 23,23 olarak kaydedildi. 12 ay sonrası enflasyon tahmini yüzde 22,20’ye, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 16,94’e indi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,16 olurken, 12 ay sonrası kur tahmini 51,88 seviyesinde şekillendi.

Büyüme ve faiz beklentileri