500 bin sosyal konut için kura çekimleri sürüyor. Bu kapsamda 2 bin 601 sosyal konutun inşa edileceği Amasya konut kurası, 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek. TOKİ Amasya kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri açıklanıp açıklanmadığı da merak konusu.
Amasya'da ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2 bin 601 konut inşa edilecek olan Amasya konutları için noter huzurunda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek.
Amasya çekilişi ne zaman?
TOKİ Manisa kura çekiliş takvimi resmi olarak açıklandı. Amasya TOKİ kurası 22 Ocak’ta saat 11:00’da gerçekleştirilecek.
500 Bin Sosyal Konut Projesinde “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Kura tarihi ve katılım listeleri belirlenen il ismi kırmızı renkte gösterilmiş olup ayrıntılar için il ismine tıklayabilirsiniz.
Harita üzerinde kura tarihi yer almayan illerimizin kura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte duyuruları harita üzerinden gerçekleştirilecektir.
