Amasya’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2 bin 601 konut inşa edilecek olan Amasya konutları için noter huzurunda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. Peki Amasya TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Amasya kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı, İşte kura çekiminin saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılım listesi.