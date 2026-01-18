Yeni Şafak
Amasya TOKİ kurası ne zaman çekilecek? Gümüşhacıköy, Merzifon, Suluova TOKİ kura listesi

16:1718/01/2026, Pazar
500 bin sosyal konut için kura çekimleri sürüyor. Bu kapsamda 2 bin 601 sosyal konutun inşa edileceği Amasya konut kurası, 22 Ocak'ta gerçekleştirilecek. TOKİ Amasya kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri açıklanıp açıklanmadığı da merak konusu. Peki Amasya TOKİ kura listesi açıklandı mı? Amasya TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi yayınlandı mı?

Amasya’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2 bin 601 konut inşa edilecek olan Amasya konutları için noter huzurunda TOKİ tarafından gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirlenecek. Peki Amasya TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Amasya kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı, İşte kura çekiminin saati, yeri ve ilçe ilçe konut dağılım listesi.


Amasya çekilişi ne zaman?

TOKİ Manisa kura çekiliş takvimi resmi olarak açıklandı. Amasya TOKİ kurası 22 Ocak’ta saat 11:00’da gerçekleştirilecek.

500 Bin Sosyal Konut Projesinde “Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” ile ilgili detaylı bilgiye https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kura tarihi ve katılım listeleri belirlenen il ismi kırmızı renkte gösterilmiş olup ayrıntılar için il ismine tıklayabilirsiniz.

Harita üzerinde kura tarihi yer almayan illerimizin kura tarihlerinin belirlenmesi ile birlikte duyuruları harita üzerinden gerçekleştirilecektir.


Amasya TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ Amasya kurasına katılacaklar listesi yayınlandı mı?

500 bin sosyal konut projesinde Manisa TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri yayımlandı.

Amasya TOKİ kura çekilişine katılacakların listesi için tıklayın

