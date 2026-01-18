Milyonların beklediği soru: 2026’da en düşük emekli maaşına seyyanen zam gelir mi?

2026 yılı emekli maaş artışları netleşirken, en düşük emekli aylığına seyyanen zam yapılıp yapılmayacağı milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Enflasyon farkına dayalı zam oranları, taban maaş düzenlemesi ve Meclis’e sunulan kanun teklifi sonrası gözler hükümetin yeni bir adım atıp atmayacağına çevrildi. En düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesi sonrası “ek zam gelir mi?” sorusu yeniden tartışılırken, kulislerden gelen bilgiler beklentileri doğrudan etkiliyor. Peki seyyanen zam ihtimali tamamen rafa mı kalktı, yoksa yeni bir düzenleme sürprizi mi kapıda? İşte son gelişmeler.

1 /6 2026 emekli maaş zammı, Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Yılın ilk yarısında oluşan enflasyon farkı doğrultusunda emekli aylıklarına yüzde 12,19 oranında artış yapılırken, kök maaşı düşük kalan emekliler için ayrıca bir düzenleme devreye alındı. Bu adımla birlikte en düşük emekli maaşı 20 bin TL seviyesine çıkarıldı.

2 /6 2026 emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı esas alınarak yüzde 12,19’luk artış yürürlüğe girdi. Bu oran, kök aylığı yüksek olan emeklilerin maaşlarına doğrudan yansıtıldı. Kök maaşı düşük kalan ve artış sonrası aylığı belirlenen sınırın altında kalanlar için ise ilave bir yasal düzenleme hazırlandı.

3 /6 En düşük emekli maaşı nasıl 20 bin TL oldu? Kök aylıkları zam sonrası 16 bin TL ve altında kalan emekliler için hazırlanan kanun teklifiyle taban maaş yüzde 18,48 oranında artırıldı. Böylece 2026 Ocak ödeme döneminden itibaren en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak uygulanacak. Düzenleme, Meclis gündemine taşınarak yasalaşma sürecine girdi.

4 /6 Seyyanen zam beklentisi karşılık bulmadı Habertürk’te yer alan ve Bülent Aydemir imzasını taşıyan habere göre, belirlenen 20 bin TL’lik taban maaş için ek bir seyyanen zam planlanmıyor. Hükümetin mevcut düzenlemenin ötesine geçen yeni bir çalışma yürütmediği belirtiliyor.

Düzenleme Meclis’te görüşülecek Türkiye Büyük Millet Meclisi’te bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları başlıyor. Gündemde, en düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” bulunuyor. Teklifte ayrıca 2026 yılı için asgari ücret işveren desteğinin 1.270 TL’ye çıkarılması da yer alıyor.

